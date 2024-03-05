赤崁園區工程遭監院糾正 南市府：不預期發現遺構 成功國小先復校

台南市赤崁文化園區改造工程因延宕遭監察院提案糾正，對此，南市府文化局強調，本案為不預期狀況下發現清代民居遺構，且為降低影響並縮減因發現遺構導致工期延宕，採分期工程策略，成功國小部分已優先處理，整體工程預計今年完工，師生可望在113年度新學期正式復校。

文化局說明，由於百年來「臺灣縣署」雖未曾有實際探勘考證之精確位置，但赤崁文化園區工程在規畫初期已大致掌握縣署位置，並進行考古試掘，也在設計上事先避讓，並無所稱「未採建議、執意興建」情事，孰料，仍在南側康樂台下發現不預期出土之清代民居遺構，導致影響工程進行。

文化局表示，台南擁有文化首都美譽，也相當重視文史出土實績，雖經調查研究後續出土內容，非屬臺灣縣署遺構等高敏感文資構物，仍依《文化資產保存法》審慎處置，同時為降低工程工期因此延宕影響，改採以「分期工程」策略，先處理學校範圍，後處理旅服中心。

文化局也說，目前成功國小地下室與北棟教室已近完工，東棟教室及其他工程項目則持續努力趕工中，整體工程預計今年可完工，讓成功國小師生可望在暑假後，113年度新學期正式重回校園。

台南市政府則指出，赤嵌文化園區位於都市早期開發重要地段，因有停車空間需求，在基於兼顧都市整體發展以及文化資產保存下，進行文化園區改造工程，以滿足居民生活需求，解決觀光停車問題。