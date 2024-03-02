古都馬拉松逾2.3萬人明開跑 黃偉哲：路跑環境最高標準

2024台南古都國際半程馬拉松將於明天熱鬧開跑，全國各地及海外的跑友早已磨刀霍霍，除了爭取比賽的最高榮譽以外，台南市政府在賽道各休息處準備的各式在地美食也是讓跑友們念念不忘的好滋味，據統計參加人數計有2萬3611名，為維持賽道順暢，並顧及市民的通行權益，屆時將有許多市區道路將進行交通管制，提醒市民朋友若要外出請多加注意。

市府表示，明天清晨5時30分起古都馬拉松在永華市政中心集合開跑，本次活動賽事區分21K半馬組、10K路跑組及5K健康休閒組，為了讓來自全國及世界各國的跑友能享有最舒適的路跑環境和充滿快樂的回憶，南市府在今天進行最後的整備，市長黃偉哲要求各局處務必將路跑環境的安全、舒適標準提到最高，並盡量降低賽道沿線對交通的衝擊；他期待能帶給今年來台南的參賽者一個美好、溫暖的路跑回憶。

台南市政府警察局指出，明日賽事將使用安平區中華西、南島、建平、健康、漁光、光州、安億、慶平、文平、平通、國平路等路段做為賽道。為配合國際認證計時競賽，各路段於當日上午4時至9時實施分段、分時管制。

另外，明天上午4時至6時50分，中華西路雙向封閉(南島路至府前路)、府前路雙向封閉(中華西路至南門路)、南門路雙向封閉(府前路至健康路)、健康路北側東向西單向封閉(南門路至西門路)。因府前路與南門路皆為中西區重要聯外道路，建議民眾當天避開管制時間及路段。

為便利參賽選手停車，警察局建議可將車輛停放在市府周邊建平12街停車場、建平8街停車場、建平5街停車場、停2停車場、永華運動中心、府前路停18停車場。而騎乘機車的朋友可將車輛停放在市府周邊及中華西路(府前路至永華路段)人行道路段，也可停放在永華運動中心再步行前來，警局同仁將於周邊道路加強巡邏，維護市民財產安全。