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蕭美琴走訪嘉市地藏庵 品嚐林聰明沙鍋魚頭
副總統當選人蕭美琴下午將到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心參訪，她上午先到嘉義市九華山地藏庵、林聰明沙鍋魚頭用餐。參拜民眾看到她興奮地說很漂亮，蕭美琴笑著說，認真的女人最美麗。
上午嘉義市區一些道路警方突然交管，原來是副總統當選人蕭美琴要來，上午11點多她前往九華山地藏庵，國策顧問、董事長黃俊森與理監事等人迎接，一旁參拜的民眾看到蕭美琴突然出現驚喜打招呼，直說她本人很漂亮，蕭美琴笑說，「認真的女人最美麗」。引來大家會心一笑。
黃俊森表示，上周就已安排來嘉市行程，主要是和朋友敘舊也關切地方民情。車隊隨後到林聰明沙鍋魚頭，林聰明夫婦和女兒林佳慧等人接待。
林聰明說，與蕭美琴相識緣於讚助花東紙風車公益演出，那時她首任立委，兩人談話投機，至今約有20年交情，此後每次來嘉市她都會想來品嚐沙鍋魚頭，無法成行時，都會宅配過去；在她擔任駐美代表時，曾邀請他到美國雙橡園，但適逢疫情期間，並沒有過去，選舉期間她曾一度想來店裡，但被他婉拒，擔心她一來店會被熱情群眾爆轟掉，請她選後再過來。
閒聊時她表示，個性不喜歡麻煩人家，當選副總統後，不能再像以前可以隨時想找朋友聊天，像這次來嘉義都讓國安人員忙半天，不能再像以前那般自由。
林聰明說，純粹是私人行程，所以今天都沒有立委、議員等政治人物作陪，距上次來店已有10多年，前後共有4次。知道蕭美琴愛貓，特地用店貓「貓喜」製作的禮盒送給她，她滿心歡喜地在禮盒袋上簽名留念。
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