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世界蘭展 花王獎留台灣

聯合報／ 記者李文德／台南報導
世界蘭花會議暨展覽昨開幕，個體花競賽經233名海內外評審評分後，由台中何國芳以育種的狐狸尾蘭奪魁。記者李文德／攝影
世界蘭花會議暨展覽昨開幕，個體花競賽經233名海內外評審評分後，由台中何國芳以育種的狐狸尾蘭奪魁。記者李文德／攝影

爭取多年的世界蘭花會議暨展覽今年與台灣國際蘭展齊聚台南舉行，分別在歸仁大台南會展中心、後壁烏樹林。蘭花會議昨天開幕，共62國參展，其中超過1600株蘭花角逐「個體花競賽」，何國芳以泰國與菲律賓狐狸尾蘭交配種獲全場總冠軍，他說，要讓台灣的蘭花更名聞遐邇。

副總統賴清參加開幕儀式全程英文致詞，指出台灣一直以來致力發展蘭花產業，特別在品種研究與保存的領域，台灣國際蘭展首次與世界蘭花會議同步開展，象徵台灣在蘭花領域持續向前。

農業部代理部長陳駿季說，如今每3朵就有1朵來自台灣，代表國際業者認同台灣到技術與競爭力。

世界蘭花會議展覽、台灣國際蘭展、東京蘭展被世界公認為3大蘭展，今年台灣同步迎來兩大盛事，蘭花會議主題「婆娑之姿舞動世界」，規畫8大主題學術會議、3大主題產業論壇，展區有個體花競賽、原生蘭特展、景觀競賽等，還將來自62國的與會人員國旗噴染在蘭花上展示。

來自台中、有20年蘭花育種經驗的60歲何國芳，經233名海內外評審檢視，藉著育種的狐狸尾蘭脫穎而出；他說，32支花梗每支都能盛開100朵，照顧期時每天都須澆水、1周最少要灑1次肥，開花期則2天噴1次肥、每天澆兩次水，要特別費心照料，否則會脫葉。

兩大展區皆屬售票入場、展到3月10日，後壁蘭花園區的台灣國際蘭展以熱鬧台南為主題，展出全國盃青農景觀教育競賽入選決賽的18組作品、蘭花生活布置等。

台南 狐狸 農業部

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