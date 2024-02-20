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國家重要民俗「萬人吃飯擔」24日雲林登場 體驗萬人共餐樂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，有炒米粉、鹹菜鴨等古早農村菜，風味絕佳，歡迎各界一起來體驗在田裡吃平安宴的風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，有炒米粉、鹹菜鴨等古早農村菜，風味絕佳，歡迎各界一起來體驗在田裡吃平安宴的風俗。記者蔡維斌／攝影

列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，因逢周末預計將逾10萬人參加平安宴，廟方和警方也動員加強準備並維護交通，今年輪值的復興村15年才輪1次，除準備油飯、炒米粉、燒酒雞、鹹菜鴨，有人贊助10頭羊，讓民眾大快朵頤，鎮安宮歡迎大家元宵一起來呷平安，也提醒減少一次性餐具做好環保。

馬嗚山萬人吃飯擔與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣3大元宵民俗活動，馬鳴山鎮安宮今天召開五年千歲元宵遶境吃飯擔文化節記者會，行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、縣府文觀處長陳璧君、鎮安宮主委章金樹、東勢鄉長張健福、雲林縣議長黃凱、台塑麥寮管理處副總蔡建樑等人主持「開擔」儀式。

陳璧君說，馬鳴山五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形文化資產，每年吸引數萬人齊聚農田，在田裡回味早年吃飯擔的樂趣，幾萬人一起用餐，場面盛大，也是當地延傳百年的獨特風俗，2019年文化部列為國家重要民俗，成為國家級無形文化資產。

章金樹也說，「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，元宵節恭迎五年千歲出巡遶境5股14庄，消除瘴癘，冀保安寧，村民感念神恩自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用，「吃飯擔」也是「吃平安」，每年輪值村庄村民總動員準備豐盛餐食，讓全國各地民眾吃得平安，流傳為當地重要風俗。

今年由東勢鄉復興村輪值，鄉長張健福及村長張文發說，該村15年才輪一次，全村總動員籌辦，準備各式古早味的餐宴，更有了捐助10頭羊，讓大家吃得平安吃得樂，並把平安福氣帶回去，全家大小整年都平安。蔡建樑表示，台塑企業長期支持雲林的文化活動，這項特有的傳統習俗，展現在地文化特色，值得大家共襄盛舉。

為讓所有民眾呷平安，自來水公司當天也加派水車，供水洗手，落實用餐衛生。

馬嗚山鎮安宮主委章金樹歡迎大家到雲林體驗萬人一起在田裡享用平安宴的樂趣。記者蔡維斌／攝影
馬嗚山鎮安宮主委章金樹歡迎大家到雲林體驗萬人一起在田裡享用平安宴的樂趣。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，今年除炒米粉、鹹菜鴨等古早菜，風味絕佳，歡迎各界一起來體驗在田裡吃平安宴的風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，今年除炒米粉、鹹菜鴨等古早菜，風味絕佳，歡迎各界一起來體驗在田裡吃平安宴的風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，歡迎各界共襄盛舉一起來體驗在田裡吃平安宴的古早風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，歡迎各界共襄盛舉一起來體驗在田裡吃平安宴的古早風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，歡迎各界共襄盛舉一起來體驗在田裡吃平安宴的古早風俗。記者蔡維斌／攝影
列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，歡迎各界共襄盛舉一起來體驗在田裡吃平安宴的古早風俗。記者蔡維斌／攝影

元宵節 雲林

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