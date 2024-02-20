國家重要民俗「萬人吃飯擔」24日雲林登場 體驗萬人共餐樂

列為國家重要民俗的雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮萬人吃飯擔，本月24日元宵節盛大登場，因逢周末預計將逾10萬人參加平安宴，廟方和警方也動員加強準備並維護交通，今年輪值的復興村15年才輪1次，除準備油飯、炒米粉、燒酒雞、鹹菜鴨，有人贊助10頭羊，讓民眾大快朵頤，鎮安宮歡迎大家元宵一起來呷平安，也提醒減少一次性餐具做好環保。

馬嗚山萬人吃飯擔與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣3大元宵民俗活動，馬鳴山鎮安宮今天召開五年千歲元宵遶境吃飯擔文化節記者會，行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、縣府文觀處長陳璧君、鎮安宮主委章金樹、東勢鄉長張健福、雲林縣議長黃凱、台塑麥寮管理處副總蔡建樑等人主持「開擔」儀式。

陳璧君說，馬鳴山五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形文化資產，每年吸引數萬人齊聚農田，在田裡回味早年吃飯擔的樂趣，幾萬人一起用餐，場面盛大，也是當地延傳百年的獨特風俗，2019年文化部列為國家重要民俗，成為國家級無形文化資產。

章金樹也說，「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，元宵節恭迎五年千歲出巡遶境5股14庄，消除瘴癘，冀保安寧，村民感念神恩自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用，「吃飯擔」也是「吃平安」，每年輪值村庄村民總動員準備豐盛餐食，讓全國各地民眾吃得平安，流傳為當地重要風俗。

今年由東勢鄉復興村輪值，鄉長張健福及村長張文發說，該村15年才輪一次，全村總動員籌辦，準備各式古早味的餐宴，更有了捐助10頭羊，讓大家吃得平安吃得樂，並把平安福氣帶回去，全家大小整年都平安。蔡建樑表示，台塑企業長期支持雲林的文化活動，這項特有的傳統習俗，展現在地文化特色，值得大家共襄盛舉。