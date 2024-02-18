超可愛！咩咩上樹萌寵樂園開幕 笑笑羊、侏儒羊都露面

嘉義縣政府推動嘉義縣微型文創園區BOT案，由光禹集團投資14億元打造「嘉義羊角藝術村」，第一期「咩咩上樹萌寵樂園」今正式開幕，縣長翁章梁參觀時和可愛動物互動，肯定董事長字維新開發成果，一月試營運至今已超過5萬人到訪，盼成為未來觀光一大亮點。

字維新說，羊角藝術村基地原本是一塊樹林，起初設計規畫要把大多樹木都砍掉，但他認為樹林才是最寶貴的資產，最後決定最大程度保留原始樹林，直接請怪手開出一條路，再將兩側樹林分別規畫為高空遊樂場、野奢主題餐車區，近期就會再新增魔法光影展演區。

字維新強調，台灣文創樂園同質化很高，需要更多娛樂互動性的體驗科技元素、才能帶動人潮，咩咩上樹萌寵樂園自一月試營運至今有5萬觀光人次，第二期將引進全球頂級野奢Villa酒店，親子互動多媒體、光影水樂園等建設，將人潮留下過夜，創造長尾效益。

翁章梁說，萌寵樂園鄰近故宮南院，試營運期間大排長龍，吸引許多人好奇，原本荒蕪一片的土地，現在有可愛萌寵進駐，吸引民眾拍照餵食，除萌寵樂園開張打響第一炮，第二期也規畫Villa酒店，第三期還有商務飯店旅館，希望未來成為嘉義最有特色的休閒產業。

翁章梁也說，嘉義縣是農工大縣，近年正積極朝多元產業發展，羊角藝術村未來推出的3D祼眼、5G全息科技，都是嘉義目前正發展的5G文化科技，盼以全息投影燈技術，發展出超夯的夜間觀光，加速嘉義數位創意產業發展及觀光轉型，吸引全世界的觀光旅客到訪。