虎尾古蹟4館串連鐵橋打造光環境 雲林夜間觀光好去處
雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」昨晚啟燈，包括虎尾市區的郡役所、合同廳舍、郡守官邸、登記所「古蹟4館」，透過投光設計，展現老建築不凡之美，昨晚也同步在糖廠鐵橋施放璀璨煙火，慶祝鐵橋光環境連獲國際設計大獎；縣長張麗善表示，知名的虎尾古蹟4館透過光影設計，古建築展現生命力，整座城市也亮起來，成就了雲林夜間觀光新亮點。
雲林縣長張麗善說，為打造夜間觀光好去處，縣府2022年建置虎尾鐵橋光環境，隨4季節氣變化投射不同的光影再搭配五分車穿越意象，呈現出不凡的文化氣勢底蘊，榮獲瑞士LIT照明獎、美國IES照明獎、英國達克照明獎darc awards等3項國際照明設計大獎及台灣光環境獎，讓雲林美學躍上國際。
張麗善說，今年再度由虎尾鐵橋獲獎的團隊打造「雲耀虎威光廊」，把位於虎尾市中心的古蹟蹟4館，以光影設計營造成「虎威熾熾郡役所」、「冉冉榮光合同廳舍」、「映古耀今郡守官邸」及「虎跡熠憶登記所」，4棟老建築串連虎尾鐵橋，形成一座美麗城市光廊，尤其目前4館有誠品書局、星巴克、雲林故事館和雲林記憶COOL進駐，展現人文生活夜間特色，讓人感受經典小鎮的文化魅力。
文化觀光處長陳璧君指出，「雲耀虎威光廊」藉由優化夜間照明展現歷史建築特色，讓虎尾郡役所在夜裡也能展現融合多種試驗風格的「半木造」建築特色；讓合同廳舍展現登高望遠的氣勢；讓郡守官邸重現往日優雅的風貌；讓虎尾登記所感受光環境對在地歷史的尊重，值得到雲林享受一趟夜光之旅。
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