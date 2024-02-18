虎尾古蹟4館串連鐵橋打造光環境 雲林夜間觀光好去處

雲林縣政府打造虎尾鎮街區「雲耀虎威光廊」昨晚啟燈，包括虎尾市區的郡役所、合同廳舍、郡守官邸、登記所「古蹟4館」，透過投光設計，展現老建築不凡之美，昨晚也同步在糖廠鐵橋施放璀璨煙火，慶祝鐵橋光環境連獲國際設計大獎；縣長張麗善表示，知名的虎尾古蹟4館透過光影設計，古建築展現生命力，整座城市也亮起來，成就了雲林夜間觀光新亮點。

雲林縣長張麗善說，為打造夜間觀光好去處，縣府2022年建置虎尾鐵橋光環境，隨4季節氣變化投射不同的光影再搭配五分車穿越意象，呈現出不凡的文化氣勢底蘊，榮獲瑞士LIT照明獎、美國IES照明獎、英國達克照明獎darc awards等3項國際照明設計大獎及台灣光環境獎，讓雲林美學躍上國際。

張麗善說，今年再度由虎尾鐵橋獲獎的團隊打造「雲耀虎威光廊」，把位於虎尾市中心的古蹟蹟4館，以光影設計營造成「虎威熾熾郡役所」、「冉冉榮光合同廳舍」、「映古耀今郡守官邸」及「虎跡熠憶登記所」，4棟老建築串連虎尾鐵橋，形成一座美麗城市光廊，尤其目前4館有誠品書局、星巴克、雲林故事館和雲林記憶COOL進駐，展現人文生活夜間特色，讓人感受經典小鎮的文化魅力。