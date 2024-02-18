翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎

大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎；翁章梁今早再參加朴子天公壇玉皇大帝萬壽祀天典禮，祈求縣政順利推動，迎接豐收的一年，也保佑每個人身體健康，順心如意。

翁章梁昨天深夜在天臺殿拜天公，在董事長邱耀瑞陪同下，與近千人一同上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放龍年好運紅包和壽桃，隨後眾人雙手合十，迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，聖尊從二樓搭乘升降梯，下降至一樓後，由眾人扶上鑾轎，將聖誕大典氣氛推上高潮。

翁章梁今早接著到朴子天公壇，擔任萬壽祀天典禮主祭官。翁章梁說，嘉義縣有許多農民靠天吃飯，對天公更加心懷虔誠與敬意，適逢初九玉皇大帝聖誕，嘉義縣最著名的天公廟溪口天臺殿與朴子天公壇湧入人潮，今年參與典禮人數較往年多，祈求經濟發展、健康平安。