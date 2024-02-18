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翁章梁率眾天臺殿拜天公 玉皇大帝聖尊坐升降梯進鑾轎
大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，縣長翁章梁昨晚到溪口天臺殿「拜天公」，近千人同時上香祈福，雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎；翁章梁今早再參加朴子天公壇玉皇大帝萬壽祀天典禮，祈求縣政順利推動，迎接豐收的一年，也保佑每個人身體健康，順心如意。
翁章梁昨天深夜在天臺殿拜天公，在董事長邱耀瑞陪同下，與近千人一同上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放龍年好運紅包和壽桃，隨後眾人雙手合十，迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，聖尊從二樓搭乘升降梯，下降至一樓後，由眾人扶上鑾轎，將聖誕大典氣氛推上高潮。
翁章梁今早接著到朴子天公壇，擔任萬壽祀天典禮主祭官。翁章梁說，嘉義縣有許多農民靠天吃飯，對天公更加心懷虔誠與敬意，適逢初九玉皇大帝聖誕，嘉義縣最著名的天公廟溪口天臺殿與朴子天公壇湧入人潮，今年參與典禮人數較往年多，祈求經濟發展、健康平安。
縣府民政處表示，天臺殿主祀浙江福龍縣天台山香火渡台開基玉皇大天尊，1572年隨先賢度海來台，至今已有451年歷史，1683年康熙皇帝欽勑台灣3座玉皇上帝廟，包括台南供有金身的玉帝廟、台中奉有令旗的玉帝廟，而收藏御賜玉旨、詔書及2顆玉皇上帝玉璽的嘉義玉帝廟，則是史載蒞台最早的玉皇天尊。
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