台南水道博物館花季到 各式玫瑰接力登場
台南山上花園水道博物館規劃的花海景觀在春節連假期間盛開，吸引不少遊客，近日各式品種玫瑰接力綻放登場，園區旁還有鄰近企業自行種植的花海景觀，連結成為亮眼賞花景點。
台南市政府文化局今天新聞稿指出，山上花園水道博物館除了珍貴歷史建築及設施，並利用原本豐富自然資源，加上補充了不少花草植栽，其中每年春節重頭戲為波斯菊花海，搭配百年紅磚建築，今年還加設造型有趣的小鹿裝置藝術，在春節連假期間吸引超過1萬5000人次遊客入園。
館方人員指出，隨著氣候趨暖，園區入口東側近百株玫瑰開始綻放，以粉色為主的玫瑰花群，搭配艷紅、鵝黃，還有鑲邊黑色各種玫瑰，美不勝收，走入園中，芳香撲鼻，也吸引不少遊客流連。
館方人員指出，廠區距離園區不遠的企業冰點冷氣，也在前往園區淨水池路旁開闢兩片花海，有別於園區的黃波斯菊，其中一片布滿粉色波斯菊，另一片則是色彩多樣的百日草，和園區花海相映成趣。
館方人員表示，今年受到氣候影響，淨水池區櫻花花期會比較晚，最近由花海及玫瑰花為主，預估花期還有將近一個半月，屆時再由櫻花接棒。
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