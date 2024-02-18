台南市安南區人口不到1年增2千人 活動中心興建加速腳步

台南市安南區溪東里活動中心今天舉行動土開工儀式，市長黃偉哲表示，任內已完成並興建中有48個里活動中心，有100多個里活動中心完成建築補強，目前還剩34個里活動中心尚未興建，將努力完成。

安南區去年3月人口超過20萬，統計到今年1月底人口數再增加2000多人，成長率1.1%。區長魏文貴表示，因安南區快速發展，各項公共等需求也大增，區內目前有33個里活動中心、15個社區活動中心，其中長安里、海南里活動中心興建中，東和里活動中心規畫設計中。

溪東里活動中心工程經費3111萬元，朝多目標使用規畫，預定興建2層建物，總樓地板面積168.57坪，台南市安南區溪東里活動中心今天舉行動土開工儀式，，除了作為里民活動等空間，也可提供40桌辦桌空間。

民政局長姜淋煌說，目前溪東里、溪頂里約1萬居民，共同利用北安橋下空間為活動中心使用，該聯合活動中心因2019年北安橋梁龜裂，導致橋底水泥塊掉落，停用1年經評估結構安全後重新開放。但考量周邊停車困難，以及為讓里民有安全、寬敞的公共空間，經民意代表、里長爭取以及市府團隊支持，選址溪東里親子公園興建活動中心。