台南市安南區人口不到1年增2千人 活動中心興建加速腳步
台南市安南區溪東里活動中心今天舉行動土開工儀式，市長黃偉哲表示，任內已完成並興建中有48個里活動中心，有100多個里活動中心完成建築補強，目前還剩34個里活動中心尚未興建，將努力完成。
安南區去年3月人口超過20萬，統計到今年1月底人口數再增加2000多人，成長率1.1%。區長魏文貴表示，因安南區快速發展，各項公共等需求也大增，區內目前有33個里活動中心、15個社區活動中心，其中長安里、海南里活動中心興建中，東和里活動中心規畫設計中。
溪東里活動中心工程經費3111萬元，朝多目標使用規畫，預定興建2層建物，總樓地板面積168.57坪，台南市安南區溪東里活動中心今天舉行動土開工儀式，，除了作為里民活動等空間，也可提供40桌辦桌空間。
民政局長姜淋煌說，目前溪東里、溪頂里約1萬居民，共同利用北安橋下空間為活動中心使用，該聯合活動中心因2019年北安橋梁龜裂，導致橋底水泥塊掉落，停用1年經評估結構安全後重新開放。但考量周邊停車困難，以及為讓里民有安全、寬敞的公共空間，經民意代表、里長爭取以及市府團隊支持，選址溪東里親子公園興建活動中心。
溪東里活動中心開工儀式由海佃國小舞獅揭開序幕，立委陳亭妃、市議員李中岑、蔡麗青、黃麗招、穎艾達利及附近各里里長都來共襄盛舉，黃偉哲表示，新的活動中心具備休憩、社福及教育等多樣功能，期盼施工單位如質如期完工，早日提供社區居民優質舒適的活動空間。
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