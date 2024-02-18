初九天公生 永康凌霄寶殿武龍宮祝壽 千人跪拜場面盛大
大年初九天公生，許多信眾都會選在子時拜天公，台南永康凌霄寶殿武龍宮，依循古禮舉行玉皇上帝祝嘏賜福大典，昨晚深夜11點開始，廟埕前便擠滿千名以上的虔誠信徒，一同行三跪九叩禮，場面相當壯觀。
武龍宮是永康信仰中心，千人團拜「拜天公」的傳統迄今已逾數十年，昨晚不到11點廣場前便充滿大大小小的信徒祈求平安，從祭壇到廟前牌樓擠滿超過千人。時辰到眾人跟著司祭口令行三跪九叩禮，場面相當震撼壯觀。新上任的永康區長李皇興及永康區多位民代、立委林宜瑾、林俊憲也出席參與。
當地民眾表示，從小便跟著家人每年到武龍宮拜天公，久久成為習慣至今不間斷，這也是地方新春一年一度的大事，幾乎所有人會攜家帶眷參與。
武龍宮主委王大明表示，武龍宮初九天公生的千人團拜活動，每年都有吸引許多在地及外縣市的民眾共同參與，一年比一年多，今年更呼應「台南400」，從農曆大年初一至十五，開放民眾敲響平安鐘，向玉皇大帝祈福。今晚7點請來明華園總團演出，元宵節當天還有元宵節聯歡晚會。
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