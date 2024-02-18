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嘉義朴子配天宮 御賜燈花吸睛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
元宵節將至，嘉義縣朴子配天宮「御賜燈花」及廟前「燈籠海」夢幻登場。圖／嘉義縣政府提供
元宵節將至，嘉義縣朴子配天宮「御賜燈花」及廟前「燈籠海」夢幻登場。圖／嘉義縣政府提供

元宵節將至，嘉義朴子配天宮「御賜燈花」及廟前「燈籠海」登場，嘉縣文化觀光局推薦遊客朝聖配天宮後，再走訪嘉藝點水道頭文創聚落及1935玉勝巷，拜訪熱門台劇「阿叔」取景地，安排朴子元宵祈福打卡小旅行，感受濃厚在地小過年氣氛。

縣長翁章梁表示，朴子配天宮過元宵有全台唯一「御賜燈花」，可從廟前街道一路欣賞燈花造景，廟口有繽紛彩繪燈籠，夜間將點亮一盞一盞燈籠。

今年縣府與配天宮攜手首次推體驗XR科技，25日前現場可遊玩「求子燈花」趣味XR尋寶遊戲，拿起手機掃描QRcode，就可一覽配天宮歷史脈絡，體驗虛實互動拍照。

除夜間賞燈，配天宮周邊還有日式宿舍群「嘉藝點水道頭文創聚落」、熱門台劇「阿叔」拍攝場景「清木屋」、百年老厝「1935玉勝巷」及各式銅板小吃美食，步行就能輕鬆造訪朴子大街小巷。

文觀局指出，配天宮御賜燈花，能向媽祖（樸仔媽）求子，想生兒子求白花，想生女兒求紅花，是知名求子女聖地。嘉藝點水道頭文創聚落日本昭和時期日式宿舍群，有職人咖啡、美式蔬食、金工、陶藝及文創業者進駐。

周邊還有百年古厝「1935玉勝巷」品嘗咖啡、日式老醫館「清木屋」享用下午茶，還有剛整建完工朴子藝術公園，有14座地景裝置藝術，近距離欣賞漂流木和蚵殼做成台灣鯛、巨型宋江陣人偶及海上女神衝浪等作品。

元宵節 文創 朴子

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