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賞燈集章看藝陣…台南新化民俗遶境 大坑辦「吃飯擔」

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南新化辦大目降民俗十八嬈、大坑擔飯擔與百年老廟巡禮有獎活動。記者周宗禎／攝影
台南新化辦大目降民俗十八嬈、大坑擔飯擔與百年老廟巡禮有獎活動。記者周宗禎／攝影

台南市新化區公所串聯新化朝天宮、大坑聖母宮，舉辦大目降民俗十八嬈、擔飯擔兩項市定無形文化資產宗教特有民俗文化活動。昨天宣布24日在大坑聖母宮中午及晚上各辦一場「吃飯擔」；朝天宮25日上午6點至下午4點舉辦大目降十八嬈民俗遶境，晚上7點舉辦夜祭祈福法會，邀請青年舞團、藝陣表演。

新化區長吳金喜表示，配合「台南400」推廣宗教文化系列活動，民政局與新化公所特別加碼舉辦贈送百年宗教巡禮贈文創手提麻袋活動。遊客持集章卡至指定寺廟蓋「臺南400專用章」，集滿8家創立百年寺廟可到公所兌換特製文創袋。

他說，25日晚在新化中山路與中正路口新舉辦夜祭祈福法會，該路段封路，下午4點起邀請青年舞團、藝陣表演。朝天宮西側太子宮配合台灣燈會舉辦，架設燈會區，歡迎民眾賞燈祈福。

集章卡可至朝天宮、武安宮、上帝廟、天壇護安宮、太子宮、觀音亭、清水寺、保生大帝廟等配合寺廟索取使用。活動24日起至3月30日，手提袋兌領3月31日起每周一至五上班時間。

市議員余祝青表示，這兩項民俗在地人不陌生，外地人不一定了解，希望更多人能知道、了解大目降相關在地文化，也促進新化的觀光發展。大坑尾聖母宮主委邱哲篇說，「吃飯擔」民俗源自祖先早年人力有限、農忙有時間的聚落居民就來幫忙收成，主人家擔割稻飯擔給幫忙鄉親吃，在地有什麼食材竹筍、雞肉等就拿來煮飯。目前大坑尾社區200多戶人家，有100多戶參與。

台灣燈會 朝天宮 舞團

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