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嘉市鐵路高架化挖出最早嘉義人 疑吃檳榔犬齒染色

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，屆滿3年，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／嘉市府提供
嘉義市鐵路高架化工程在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，屆滿3年，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／嘉市府提供

嘉義市鐵路高架化工程2021年2月，在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，屆滿3年，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土，考古成果報告預計最快2026年完成。

文化局說，出土5具先人骨骸，由南科考古館研究調查，目前完成體質人類學3具人骨中，1具35歲男性，另2具年齡皆為20多歲，其性別1具疑似女性，另1具無法判定。另2具研究成果6月底完成。

南科考古館報告書說，從開挖男性人骨脛骨末端有蹲距面的存在，說明台斗坑史前人可能有蹲下來相關活動，另一具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下痕跡。

文化局指出，鐵路高架化橋墩基礎施作位置，涉及「台斗坑疑似遺址」區域，經文資審議需在工程執行前，進行橋墩基礎施作位置考古工作，共計24處，到去年11月，橋墩基礎考古發掘工作全數完成，出土人骨由南科考古館調查研究，餘出土文化遺物由考古團隊整理與繪圖中。

因鐵路高架工程需求，需在橋墩旁再設置排水溝、洗車台及集水井等設施，去年12月經文資審議，要求設置這些設施的區域需考古發掘，預估2025年12月完成，成果報告最快2026年出爐。

文化局表示，後續會向中央爭取經費，保存珍貴遺址文化。

南科 考古 遺址 鐵路高架化

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