高鐵台南站出口5分鐘臨停區違規停車多 警方加強取締

高鐵台南站出口U型臨停載客區因沒「臨停時間限制」，長年車輛占據、營業車攬客，臨時停車輛常被迫並排停放險象環生。因宣導效果不彰，上月24日實施臨停區限時5分鐘管制，並宣布將以科技設備取締，不過宣導期一個月即將結束，仍有許多車輛長時間停放。警方表示已取締13件勸導不聽違停。

市政府交通局為改善高鐵站前臨停問題，已在臨時停放區附近路旁增加停車格，停車30分鐘免費，希望導引民眾接送乘客時先不要進入臨停區，確定乘客出站以後再前往載客。

不過記者中午在高鐵離峰時間前往台南站察看，30分鐘免費停車格大多停滿車輛，車站出口臨停區10多個臨停車格半數不斷有車輛進出，但也有近10輛車長時間停放、多數是掛紅字車牌的營業車輛，尖峰時段易造成停車位不足、並排停車影響交通與旅客安全。

歸仁分局表示，高鐵台南站U型車道科技執法設施1月24日啟用宣導期1個月，這段期間分局派遣警力配合勸離久停車輛，至今已取締13件並排、勸導不聽等較嚴重違規停車。2月23日起科技執法設備正式運作後，將視科技執法狀況調整勤務、取締該臨停區域與周邊違停，減少違停影響交通或肇事。

市議員陳皇宇表示，科技執法有一定的嚇阻力，部分車輛依舊長時間停放，推測是知道目前還在勸導期、警方盡可能勸導不開單。因為市府在附近路旁增加許多30分鐘免費停車位，就是要提供載客民眾或白牌車駕駛停放，讓U型車道淨空，上下車後車子就離開，減少事故與影響交通，支持警方強力取締臨停區違停。