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神界「萌」代表！延平郡王祠虎爺金身開光安座 五彩造型罕見

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市開山王廟虎爺神龕。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺神龕。圖／文化局提供

今年恰逢延平郡王鄭成功聖誕400年，去年8月開斧的延平郡王祠虎爺金身，在台南知名工藝師劉進文歷經數月的創作下已大功告成。今天在台南市政府文化局局長謝仕淵、府城六合境開山王廟管理委員會主委王松濤與眾委員，以及府城傳統工藝等各界人士見證下，在延平郡王祠舉行「開山聖王駕前虎爺將軍開光安座儀式」，共同祈求虎爺將軍神威降臨、福佑台南。

謝仕淵表示，「虎爺」是民間廣為人知的神祇，形象勇猛威嚴又不失活潑俏皮十分討喜，坊間也流傳有相當多溫馨感人的事蹟，堪稱神界的「萌」代表，擁有無數的人氣與粉絲。本次開光安座儀式與流程相當嚴謹講究，從揭幕的謝魯班、清壇、結界等科儀，到道長誦經演法、安置爐寶，後至儀典主官為虎爺開光、啟靈，最後在眾人共同護持下，奉請虎爺入龕安座、安爐，典禮十分順利圓滿。

此尊虎爺金身由台南知名工藝師劉進文製作，造型為五彩體色的招財朝天，相當討喜，也是一般廟宇中罕見；另虎爺神龕也大有來頭，係由金佛軒工藝師陳進祥製作，造型發想源自延平郡王祠的外大門軒亭，龕頂用歇山式，頂上脊獸也呈現的精巧細緻，交相融合獨具特色。

謝仕淵指出，台南廟宇文化內涵豐富，開山王廟從甘輝、萬里二尊神將到虎爺將軍金身和神龕的完成，不僅僅只是宗教民俗事務的單純實踐，其同時也對外展現了府城傳統工藝的特色和創新發展。

主委王松濤也說，甘、萬二將和虎爺將軍入廟安奉，是開山王廟一個重要里程碑，謹向市府和信眾的大力協助誠申十二萬分謝意。因諸多歷史原因與脈絡，促使延平郡王祠與六合境開山王廟共處一處，場館和科儀分由不同單位執掌，透過整合溝通，為公私協力的典範模式。

台南市文化局在今年農曆春節前強棒推出「虎你好額 咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組文創商品，只在台南古蹟景點獨家販售，歡迎民眾前來台南古蹟參觀選購，在虎爺的神力加持下，新的一年運勢有如神助，「財富龍總來」。

台南市開山王廟虎爺開光啟靈。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺開光啟靈。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺安座大典。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺安座大典。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺開光啟靈。圖／文化局提供
台南市開山王廟虎爺開光啟靈。圖／文化局提供

古蹟 台南 宮廟文化 文化局

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