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雲林「山海中」都能臨櫃辦健保卡了 10分鐘內全新卡片到手

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉公所今起提供鄰近鄉鎮民眾臨櫃申辦健保卡。圖／健保署提供
雲林縣麥寮鄉公所今起提供鄰近鄉鎮民眾臨櫃申辦健保卡。圖／健保署提供

雲林縣麥寮鄉有4萬9000多名人口，人口數因就業機會多，加上房屋新建案增加，持續正成長中。然而，即使生活機能愈來愈便利，海區民眾欲臨櫃換補發健保卡，仍需開車40分鐘到虎尾鎮公所申辦，中央健康保險署考量當地人口老年化且多數不諳網路，今起在麥寮鄉公所增設1處服務據點，10分鐘內即能領取新卡，預估26萬人口受惠。

麥寮鄉鄰近台61線西濱快速道路，加上台塑六輕廠帶來許多就業機會，每月都有人口遷入，人口數即將突破5萬大關，都市化速度飛快，但即便如此，當地也因幅員遼闊、老年人口比例高等，民眾外出就醫或採買一趟，至少都需半小時以上車程。

中央現行提供民眾可透過健保快易通App、網路、郵局代收、戶政事務所跨機關通報等多元管道代為申辦健保卡，或至健保署轄下單位臨櫃申辦；據統計，因該卡為國人第二身分證件，部分民眾考量代收管道需等5至7個工作天才能領到卡，有57％仍選擇臨櫃辦理，不過縣內僅虎尾鎮公所及斗六市的雲林聯絡辦公室有提供直屬服務，便利性仍不足。

健保署南區業務組考量雲林縣海區人口的實際需求增加，去年度規畫在全國20處有優先需求或偏遠地區增設據點，麥寮鄉納為該計畫之一，今終於完成布建，形同拼上「最後一塊拼圖」，省去麥寮、台西、水林、口湖、東勢、崙背、褒忠與彰化大城等周邊鄉鎮人口的舟車勞頓。

組長林純美表示，雲嘉南地區現在已有8處製卡據點，包括虎尾鎮公所、雲林聯絡辦公室及麥寮鄉公所，嘉義聯絡辦公室、阿里山鄉公所，台南聯合服務中心、新營聯絡辦公室及佳里區公所等，民眾可就近選擇據點洽辦，現場等候10分鐘內即可領卡。

健保署提醒，保險對象健保卡遺失或毀損，請持身分證正本（未成年請檢附戶口名簿正本）、代辦人身分證正本、2吋正面相片1張及工本費200元至就近臨櫃換卡。

健保署南區業務組在雲嘉南地區提供8處臨櫃製發健保卡據點，民眾就近洽辦，現場等候10分鐘內即可領卡。圖／健保署提供
健保署南區業務組在雲嘉南地區提供8處臨櫃製發健保卡據點，民眾就近洽辦，現場等候10分鐘內即可領卡。圖／健保署提供

健保卡 身分證 雲林

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