影／台南安定真護宮王船祭3月底登場 今開光點眼安龍目
台南市定民俗、安定蘇厝第一代天府真護宮甲辰科五朝王醮王船祭文化季活動，將在3月底登場，農曆春節期間不停歇，匠師們趕工彩繪王船，今天正月初八舉行安龍目開光典禮，這次香科遶境橫跨南市6個行政區，除了在地廟宇，大甲鎮瀾宮也南下參與，而送王船當天首度加碼發放發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水等三寶，邀信眾共同參與。
安定蘇厝真護宮3年一科的南瀛王船祭傳承迄今已有近150年歷史，被列為南市市定民俗，今年又逢五朝清醮，因此盛大舉辦，王船由7旬老師傅林良太操刀，並由南市文資處列冊的彩繪技術保存者杜柏錡繪製船身，王船龍骨12.6尺、船長36尺、寬10.7尺、桅36尺。
林良太從製作漁船到打造王船，40餘年來操刀超過250艘王船，隨著年齡越來越大，加上年輕人不願學，也擔憂後繼無人，杜柏錡多年來都替同庒頭的另所廟宇長興宮畫王船，真護宮則是頭一遭，因為是甲辰龍年，所以船身以金龍為主題，神氣活現。
安定蘇厝真護宮主委陳榮春表示，這次王船祭活動豐富，在請示王爺同意後，首度發放包括發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水的三寶，給參與送王船的信眾，活動期間舉辦王船盃歌唱比賽，也安排明華園總團、王藝明布袋戲、影視歌星聯歡晚會等精彩表演。
陳榮春說，王船出巡大遶境將在農曆2月21、 22日（國曆3月30、 31日）舉行，今年將香科路線繞行安定、善化、官田、麻豆、下營、柳營及安南區，包括土城正統鹿耳門聖母廟、麻豆代天府、下營上帝廟、全台開基永華宮、大甲鎮瀾宮等大廟都會參與，王船添載份數持續增加，預計會超過上一科王船祭1萬份的紀錄。
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