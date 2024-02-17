影／台南安定真護宮王船祭3月底登場 今開光點眼安龍目

台南市定民俗、安定蘇厝第一代天府真護宮甲辰科五朝王醮王船祭文化季活動，將在3月底登場，農曆春節期間不停歇，匠師們趕工彩繪王船，今天正月初八舉行安龍目開光典禮，這次香科遶境橫跨南市6個行政區，除了在地廟宇，大甲鎮瀾宮也南下參與，而送王船當天首度加碼發放發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水等三寶，邀信眾共同參與。

安定蘇厝真護宮3年一科的南瀛王船祭傳承迄今已有近150年歷史，被列為南市市定民俗，今年又逢五朝清醮，因此盛大舉辦，王船由7旬老師傅林良太操刀，並由南市文資處列冊的彩繪技術保存者杜柏錡繪製船身，王船龍骨12.6尺、船長36尺、寬10.7尺、桅36尺。

林良太從製作漁船到打造王船，40餘年來操刀超過250艘王船，隨著年齡越來越大，加上年輕人不願學，也擔憂後繼無人，杜柏錡多年來都替同庒頭的另所廟宇長興宮畫王船，真護宮則是頭一遭，因為是甲辰龍年，所以船身以金龍為主題，神氣活現。

安定蘇厝真護宮主委陳榮春表示，這次王船祭活動豐富，在請示王爺同意後，首度發放包括發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水的三寶，給參與送王船的信眾，活動期間舉辦王船盃歌唱比賽，也安排明華園總團、王藝明布袋戲、影視歌星聯歡晚會等精彩表演。