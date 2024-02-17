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影／台南安定真護宮王船祭3月底登場 今開光點眼安龍目

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
今年又逢台南香科年，安定蘇厝真護宮王船祭3月底登場，今天舉行開光典禮，王船長陳俊廷以朱砂筆點眼安龍目。記者莊曜聰／攝影
今年又逢台南香科年，安定蘇厝真護宮王船祭3月底登場，今天舉行開光典禮，王船長陳俊廷以朱砂筆點眼安龍目。記者莊曜聰／攝影

台南市定民俗、安定蘇厝第一代天府真護宮甲辰科五朝王醮王船祭文化季活動，將在3月底登場，農曆春節期間不停歇，匠師們趕工彩繪王船，今天正月初八舉行安龍目開光典禮，這次香科遶境橫跨南市6個行政區，除了在地廟宇，大甲鎮瀾宮也南下參與，而送王船當天首度加碼發放發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水等三寶，邀信眾共同參與。

安定蘇厝真護宮3年一科的南瀛王船祭傳承迄今已有近150年歷史，被列為南市市定民俗，今年又逢五朝清醮，因此盛大舉辦，王船由7旬老師傅林良太操刀，並由南市文資處列冊的彩繪技術保存者杜柏錡繪製船身，王船龍骨12.6尺、船長36尺、寬10.7尺、桅36尺。

林良太從製作漁船到打造王船，40餘年來操刀超過250艘王船，隨著年齡越來越大，加上年輕人不願學，也擔憂後繼無人，杜柏錡多年來都替同庒頭的另所廟宇長興宮畫王船，真護宮則是頭一遭，因為是甲辰龍年，所以船身以金龍為主題，神氣活現。

安定蘇厝真護宮主委陳榮春表示，這次王船祭活動豐富，在請示王爺同意後，首度發放包括發財金錢母、王醮護身符及王船平安符水的三寶，給參與送王船的信眾，活動期間舉辦王船盃歌唱比賽，也安排明華園總團、王藝明布袋戲、影視歌星聯歡晚會等精彩表演。

陳榮春說，王船出巡大遶境將在農曆2月21、 22日（國曆3月30、 31日）舉行，今年將香科路線繞行安定、善化、官田、麻豆、下營、柳營及安南區，包括土城正統鹿耳門聖母廟、麻豆代天府、下營上帝廟、全台開基永華宮、大甲鎮瀾宮等大廟都會參與，王船添載份數持續增加，預計會超過上一科王船祭1萬份的紀錄。

台南安定蘇厝真護宮王船祭是市定民俗，迄今已150年歷史，今年是五朝清醮，因此擴大舉辦。。記者莊曜聰／攝影
台南安定蘇厝真護宮王船祭是市定民俗，迄今已150年歷史，今年是五朝清醮，因此擴大舉辦。。記者莊曜聰／攝影
安定蘇厝真護宮王船祭今年盛大舉辦，首度準備發財金、平安符、平安水要送給參與送王船的信眾。記者莊曜聰／攝影
安定蘇厝真護宮王船祭今年盛大舉辦，首度準備發財金、平安符、平安水要送給參與送王船的信眾。記者莊曜聰／攝影
開光典禮包括立委陳亭妃、王定宇、郭國文，副市長葉澤山、副議長林志展等人都到場參與。記者莊曜聰／攝影
開光典禮包括立委陳亭妃、王定宇、郭國文，副市長葉澤山、副議長林志展等人都到場參與。記者莊曜聰／攝影
只要王船上繪製有動物、人像的部分，都要「點眼」開光。記者莊曜聰／攝影
只要王船上繪製有動物、人像的部分，都要「點眼」開光。記者莊曜聰／攝影

彩繪 王船 發財金

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