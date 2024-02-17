東石牛奶蚵產地漁港淤沙嚴重如沙洲 蚵農嘆產業判死刑

台灣西南部沿海多數漁港，受漂沙影響導致漁港及航道有嚴重淤積問題，嘉義縣知名東石牛奶蚵產地之一的副瀨、鰲鼓等漁港，每逢冬季漁筏擱淺，港口如沙洲，數百輛漁筏觸底卡泥沙，造成蚵農無法出海作業，眼見清淤漫漫長路，青壯年蚵農接棒無望，造成養蚵產業極速凋零化。

東石鰲鼓及副瀨漁港被中央列冊為低利用度漁港，無法爭取中央經費，沿海漁民感嘆，這如同宣判死刑，僅能仰賴地方政府撥縣款一點一滴苦籌經費清淤，中央喊重視地方產業，但東石知名養蚵產業源頭，卻已遭受嚴重衝擊。

漁業科長張建成表示，副瀨漁港港內清疏經費初估約1200餘萬，是清浚深1.5公尺，此漁港為中央無法補助漁港，積極爭取再額外撥縣款經費解決清淤，讓漁筏在低潮位時可航行。對此縣長翁章梁也回應，會再研議後續改善措施。

「港口淤泥太多太嚴重了！」鰲鼓蚵農何金聰表示，淤泥沙太嚴重，造成百艘漁筏逢農曆10月至隔年1月都出入不便，影響鰲鼓、副瀨村的養蚵產業，許多青壯年見狀直言看不到未來放棄，嚴重淤沙已造成從事養蚵者極速大減。

副瀨村長林泰平說，副瀨漁港最大的問題就是淤沙嚴重，導致太淺漁筏難出去，港口變成沒水可進、也沒水可出，問題困擾數十年，蚵農待大潮出海作業都已太晚時短，盼重視當前最重要的清淤問題，解決漁民的困境。