快訊

晚安小雞曾稱遭擄「中國人叫我走」 網友：這下不只惹了柬埔寨

德德要出道？ 鄭運鵬暖回應不忘搞笑：我等一輩子沒人簽約

嘉義市普濟寺清台灣巡撫劉銘傳部將獻匾慈航普渡 指定一般古物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
上層三尊神像「普濟寺鎮殿觀音與善財龍女佛像組」獲指定為嘉市一般古物。圖／嘉市文化局提供
上層三尊神像「普濟寺鎮殿觀音與善財龍女佛像組」獲指定為嘉市一般古物。圖／嘉市文化局提供

嘉義市是人文底蘊豐厚古城，寺廟作為地方信仰中心，不少廟宇中都有不為人知古物等待被發掘；市府附近普濟寺，向市府提報殿內「鎮殿觀音與善財龍女佛像組」、「章高元獻慈航普渡匾」2案文物，獲古物審議會通過指定一般古物，其中「章高元獻慈航普渡匾」與地方政軍發展有關聯性，具文史價值。

文化局說，普濟寺清代稱為觀音亭，後重建後為普濟寺，成為佛教寺院，殿內神像有清末佛像製作風格，並有清末到日治時代初期鎮殿觀音造像風格，反映19世紀末民間藝匠雕刻技法，老照片可見此組神像的存在，對於地方信仰與文史釐清有重要幫助。

匾額獻匾人是清代台灣巡撫劉銘傳的部將，也是台灣鎮總兵、清末重要抗法將領章高元駐紮嘉義所獻，章高元在台灣獻匾不多，且匾額取材當地九芎木，材質罕見，匾額保持清代工藝風格，有明確年款，在材料、歷史價值與工藝上具稀少性，見證普濟寺重建至今信仰發展。

文化局2018年起辦理嘉市東區宗教團體文物普查建檔計畫，針對東區22座寺廟或廟宇共完成285案、378件文物整理建檔，有22案建議指定一般古物。東區文物普查後選定建議一般古物22案文物，大多數集中普濟寺、廣寧宮三山國王廟、懷安宮與雙忠廟等。

掛在普濟寺正殿入口上方、光緒年間的「慈航普渡」匾額，匾額上的名款劉銘傳部下章高元，曾駐紮嘉義城捉拿罪犯，因此這個匾額被視為是與地方政軍發展有關聯性。另懷安宮朱府千歲像，從神像背後的落款可得知為同治1年 (西元1873年)所造，也是台灣現存神像中少數有落款者，其工藝具文化資產潛力。

「普濟寺章高元獻慈航普渡匾」獲指定為嘉市一般古物。圖／嘉市文化局提供
「普濟寺章高元獻慈航普渡匾」獲指定為嘉市一般古物。圖／嘉市文化局提供

嘉義 文化局 文物

延伸閱讀

開學日「大白熊玩偶」驚喜 嘉義市警局啟動護童專案

龍年清朝「龍王廟」遺址重現 嘉義市百年東門派出所華麗轉身

烏來泰博館修復10件文物 「腦鼎」見證樟腦油產業史

無號誌路口加強取締　嘉義市「停車再開」科技執法15日正式啟用！

相關新聞

台南美食加持！安平燈區吸客300萬人次 今晚發放500張美食券

2024台灣燈會安平藝術燈區自2月3日啟燈以來，已逾300萬人次觀賞，為創造更高經濟效益，台南市政府今天晚上六點在安平藝...

揭開最早嘉義人神秘面紗 疑吃檳榔人骨犬齒染色…考古最新進度曝

嘉義市鐵路高架化工程2021年2月，在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，屆滿3年，...

嘉義市普濟寺清台灣巡撫劉銘傳部將獻匾慈航普渡 指定一般古物

嘉義市是人文底蘊豐厚古城，寺廟作為地方信仰中心，不少廟宇中都有不為人知古物等待被發掘；市府附近普濟寺，向市府提報殿內「鎮...

台南安平燈區無人機煙火秀 還有8場

2024台灣燈會在台南，安平燈區於2月3日先開展，春節吸引許多攝影愛好者及民眾前往，其中，空中展演結合無人機、煙火、雷射...

嘉市東門派出所 修復龍王廟

嘉義市僅存日治警察機關歷史建築「東門派出所」，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，將轉型文化基地活化...

逢大潮就消失…嘉義東石碼頭增高 10月完工

嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮就會發生海水溢漫淹碼頭平台，長期危及漁民作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。