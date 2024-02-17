嘉義市普濟寺清台灣巡撫劉銘傳部將獻匾慈航普渡 指定一般古物

嘉義市是人文底蘊豐厚古城，寺廟作為地方信仰中心，不少廟宇中都有不為人知古物等待被發掘；市府附近普濟寺，向市府提報殿內「鎮殿觀音與善財龍女佛像組」、「章高元獻慈航普渡匾」2案文物，獲古物審議會通過指定一般古物，其中「章高元獻慈航普渡匾」與地方政軍發展有關聯性，具文史價值。

文化局說，普濟寺清代稱為觀音亭，後重建後為普濟寺，成為佛教寺院，殿內神像有清末佛像製作風格，並有清末到日治時代初期鎮殿觀音造像風格，反映19世紀末民間藝匠雕刻技法，老照片可見此組神像的存在，對於地方信仰與文史釐清有重要幫助。

匾額獻匾人是清代台灣巡撫劉銘傳的部將，也是台灣鎮總兵、清末重要抗法將領章高元駐紮嘉義所獻，章高元在台灣獻匾不多，且匾額取材當地九芎木，材質罕見，匾額保持清代工藝風格，有明確年款，在材料、歷史價值與工藝上具稀少性，見證普濟寺重建至今信仰發展。

文化局2018年起辦理嘉市東區宗教團體文物普查建檔計畫，針對東區22座寺廟或廟宇共完成285案、378件文物整理建檔，有22案建議指定一般古物。東區文物普查後選定建議一般古物22案文物，大多數集中普濟寺、廣寧宮三山國王廟、懷安宮與雙忠廟等。