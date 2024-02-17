逢大潮就消失…嘉義東石碼頭增高 10月完工

嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮就會發生海水溢漫淹碼頭平台，長期危及漁民作業安全，為解決此問題，昨天縣長翁章梁到副瀨漁港勘察聽簡報，將由縣府自籌以稅收超徵數支應1510萬元，改善漁港環境，預計6月動工，10月完工。

縣長翁章梁說，鰲鼓及副瀨等2處漁港，是中央列冊低利用度漁港，另網寮漁港南側作業平台位在漁港範圍外，因此無法爭取中央經費挹注改善，他深知這3個漁港有碼頭作業平台高度不足，危及漁民作業安全，即指示農業處規畫改善。

「大潮來，沒看到路怎麼走？」鰲鼓蚵農何金聰說，大潮時，整個平台都淹滿水，碼頭完全消失，漁民不得已要冒險拿著長竹竿，撐著地面探路，走下碼頭上船隻很危險。

漁業科長張建成表示，3處增高碼頭及平台改善工程，目前已辦理設計工作，預計6月完成發包動工，10月底前完工，讓各碼頭高度可提升到暴潮位以上，讓漁民有安全作業環境。

縣議員黃嫈珺說，漁民向她反應鰲鼓、副瀨、網寮及白水湖導航燈壞掉，漁民摸黑出海，靠得全是經驗，相當危險，盼增經費盡快設置完成。對此，張建成說，前年導航燈已爭取到中央經費完成第一期改善，議員反應4處漁港，他已找東石漁會總幹事討論，正進行其他漁港是否有相同需求盤點，將一併向中央爭取第二期改善經費。