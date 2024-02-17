聽新聞
test
0:00 / 0:00
逢大潮就消失…嘉義東石碼頭增高 10月完工
嘉義縣東石鄉鰲鼓、副瀨及網寮等3漁港碼頭及作業平台，因地層下陷問題，逢農曆大潮就會發生海水溢漫淹碼頭平台，長期危及漁民作業安全，為解決此問題，昨天縣長翁章梁到副瀨漁港勘察聽簡報，將由縣府自籌以稅收超徵數支應1510萬元，改善漁港環境，預計6月動工，10月完工。
縣長翁章梁說，鰲鼓及副瀨等2處漁港，是中央列冊低利用度漁港，另網寮漁港南側作業平台位在漁港範圍外，因此無法爭取中央經費挹注改善，他深知這3個漁港有碼頭作業平台高度不足，危及漁民作業安全，即指示農業處規畫改善。
「大潮來，沒看到路怎麼走？」鰲鼓蚵農何金聰說，大潮時，整個平台都淹滿水，碼頭完全消失，漁民不得已要冒險拿著長竹竿，撐著地面探路，走下碼頭上船隻很危險。
漁業科長張建成表示，3處增高碼頭及平台改善工程，目前已辦理設計工作，預計6月完成發包動工，10月底前完工，讓各碼頭高度可提升到暴潮位以上，讓漁民有安全作業環境。
縣議員黃嫈珺說，漁民向她反應鰲鼓、副瀨、網寮及白水湖導航燈壞掉，漁民摸黑出海，靠得全是經驗，相當危險，盼增經費盡快設置完成。對此，張建成說，前年導航燈已爭取到中央經費完成第一期改善，議員反應4處漁港，他已找東石漁會總幹事討論，正進行其他漁港是否有相同需求盤點，將一併向中央爭取第二期改善經費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言