嘉市東門派出所 修復龍王廟

嘉義市僅存日治警察機關歷史建築「東門派出所」，曾被譽為諸羅古八景之一「萬山倒影」，經6年修復去年完工，將轉型文化基地活化營運，預定4月開幕，舉辦嘉義文學作家展覽，逢龍年，修復開挖發現清朝「龍王廟」遺址重現。

位在鬧區東市場公明路與共和路口東門派出所，建於1923年，2010年依文資法登錄歷史建築，展開修復活化，去年建成百年，市長黃敏惠視察期待修復活化，串連火車站前願景館、興中派出所、新二通及西市場，為地方創生注入動能。

文化局說，派出所拆除施工版模圍籬可透視，開幕前設定保全進行消防及使用設施改善，辦理嘉義文學作家展覽，以及轉型文化基地委外OT營運招標，結合歷史意義與文化遊憩特色複合型空間，以策展形式展現嘉市獨有美學設計，透過導覽解說喚起市民城市記憶，深化人文內涵；2021年將東門派出所修復文化環境營造納入地方創生提案，申請國發會補助935萬元，市府自籌1165萬元修繕。

修復過程發現清朝「龍王廟」遺構，東門派出所地下遺構調查研究報告說，「龍王廟」建於道光25年（1845年），建物139坪，土地178坪，較同區東門內街雍正年間「福德廟」大，興建年代不排除道光19年大地震後新建或改建。龍王廟主祀四海龍王，明治28年（1895年）「嘉義之戰鬥圖」繪製橢圓形圖示與ㄇ字形建築物標示，可能代表當時龍王廟建築座向及其北側附屬池塘。