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台南安南區2處嘉南水圳綠美化休閒步道 立委爭取7千萬改造
台南市安南區原佃里、溪心里、公親里、安定區新吉里的海尾寮分線及海尾分線已將雜草清除，里長及社區居民紛紛反映希望整建為綠美化步道，以利民眾休閒運動，立委陳亭妃今天安排會勘，爭取水圳綠美化經費，提供社區居民休閒去處，也解決環境衛生髒亂問題。
陳亭妃今天安排農業部農田水利署嘉南管理處處長陳英仕率隊至現場會勘，第一站會同原佃里長莊國隆、原佃社區發展協會理事長唐景賢前往海尾寮分線，全線總長1.2公里，包含溪心里、原佃里區域；第二站則會同公親里長王金樹前往海尾分線，全線總長1公里，包含安南區公親里及安定區新吉里區域，兩個水圳分線整建及綠美化總經費需將近7千萬，預計將該兩處區段分線一併改善為U型溝，並施作堤岸綠美化人行步道工程，提供給里民活動及散步使用。
陳亭妃表示，兩個地方水圳長期髒亂，完全浪費讓里民可以生活休憩的空間，若能將水圳堤岸規畫為綠美化人行步道，增加城市之肺，提升地方休憩品質，營造優質休閒空間，勢必能造福鄉親，美化市容觀瞻，一舉數得。
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