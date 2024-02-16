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雲林縣府主管會報移師北港 前台北縣長周錫瑋分享經驗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
前台北縣長周錫瑋受邀參加雲林縣府開春後首次行動主管會報，分享市政建設經驗。記者蔡維斌／攝影
前台北縣長周錫瑋受邀參加雲林縣府開春後首次行動主管會報，分享市政建設經驗。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府開春後第1次主管會報今天移師北港糖廠，邀請前台北縣長周錫瑋，以「乾淨、自然、美麗、健康、減碳、永續」為目標，用人文及自然方式，對雲林農業、餐飲、園藝、觀光、文化，和縣府交換意見，期讓雲林也能打造科技智慧生態的農業大縣。

雲林縣府行動主管會報今天在北港糖廠召開，由縣長張麗善主持，議題聚焦在北港糖廠鐵道地景文化空間營造及北港1911好庫文化產業園區修復再利用，會中邀請前台北縣長、現任旺旺集團副董事長周錫瑋進行分享市政建設規畫願景。

周錫瑋以縣長任內規畫當時尚未完全開發的台北縣建設經驗，分享如何以「乾淨、自然、美麗、健康、減碳、永續」為目標，採用人文與自然方式，來發展農業、餐飲、園藝、觀光、文化等產業，他強調，雲林是農業大縣，但不能以傳統的眼光看待農業這個具有長遠永續的產業，種田不再只為等待收成，養殖不再只是單純養魚，而要引進多元視角，融合更多現代元素推動發展才有前景。

周錫瑋指出，雲林擁有其他縣市所沒有的農業資源，只要引進科技及智慧農業，把農業用企業眼光發展成特色產業，雲林的發展將不可限量。他更以早年包括新莊地區成功開發案，說明市政規畫與在地產業融合的重要性，獲得在場縣府一級主管肯定。

縣長張麗善則以荒廢多年的北港糖廠開發案，說明即將完工的雲西觀光廊帶開發歷程，讓早年以糖業發展主流的糖廠，透過現代化規畫打造美麗的糖業園區，既保留製糖風情也展現新風貌，包括倉庫群與鐵道地景、集會堂等設施一應俱全，讓糖業遺產轉型再生，重新賦予環境教育及遊憩經濟機能，讓資產價值再生轉換，深具意義。

張麗善說，北港糖廠文化園區規畫8個主題景觀區，包含大字入口意象、蔗糖水道、曝氣池舊址、大樹平台、彩糖廣場，鳴日鐵道地景、環形平台等，此外，工廠及煙囪及鐵道、蒸汽機車庫及倉庫群都以歷史建築保存，將再挹注兩億餘元辦理修復再利用。

張麗善感謝周前縣長分享珍貴的市政經驗，期待打造雲林智慧科技農業大縣指日可待。

荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的甘蔗沉澱池完整保留，供人回顧製糖過程。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的甘蔗沉澱池完整保留，供人回顧製糖過程。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的倉庫保留，改造不同風貌的建築。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的倉庫保留，改造不同風貌的建築。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的火車維修廠依舊保留，展現不同風貌。記者蔡維斌／攝影
荒廢多年的北港糖廠打造成糖業產業園區，早年的火車維修廠依舊保留，展現不同風貌。記者蔡維斌／攝影
前台北縣長周錫瑋受邀參加雲林縣府開春後首次行動主管會報，分享市政建設經驗。記者蔡維斌／攝影
前台北縣長周錫瑋受邀參加雲林縣府開春後首次行動主管會報，分享市政建設經驗。記者蔡維斌／攝影

北港 周錫瑋 張麗善 雲林

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