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雲林雙語學校已有9所 下學年將新增雲林國中、雲林國小

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
因應中央雙語國家政策，雲林縣自籌經費成立雙語學校，全縣已有9所國中小學加入。圖／雲林縣府教育處提供
因應中央雙語國家政策，雲林縣自籌經費成立雙語學校，全縣已有9所國中小學加入。圖／雲林縣府教育處提供

因應中央雙語國家政策，雲林縣自籌經費成立雙語學校，全縣已有9所國中小學加入，今年八月起將新增斗六市雲林國中、雲林國小為雙語學校，預計兩校各新增2名外籍師資，在英語課程以外的其他領域課程進行雙語教學。

雲林縣除在雲林國小、水燦林國小、東仁國中成立英語村，2019年起在六大學區推動雙語學校，除英語課程外，在其他領域課程安排1至3堂課進行雙語教學，目前已有9所國中小學為雙語學校，包括古坑國中小、水林國中及水燦林國小、土庫國中及土庫國小、斗六國中及鎮東國小、東仁國中及虎尾國小。

教育處副處長林慧蓉表示，雙語學校對於孩子在外語的學習確實有幫助，對於家長在教育上的選擇有吸引力，斗六市的雲林國中與雲林國小也積極爭取加入雙語學校行列，預計下學年度開始實施。

雲林縣現已聘任27名外籍英語教師，依照班級數及每周英語課時數配置於各所雙語學校，與校內教師共同備課，增加學生使用英語的機會，雲林國中、雲林國小加入後，將各增聘2名外籍英語教師。

雲林國中校長謝俊民表示，加入雙語學校後，有更多英語師資及資源導入，可在非學科課程導入雙語教學，讓孩子在沒有壓力下學習英語，也符合家長期待，學校現在已在進行雙語教學廣播系統設置，放送英語學習，並由師生共同錄製斗六市中英文美食介紹節目，未來也會鼓勵孩子錄製影片，增加孩子學習英語的動機。

因應中央雙語國家政策，雲林縣自籌經費成立雙語學校，全縣已有9所國中小學加入。圖／雲林縣府教育處提供
因應中央雙語國家政策，雲林縣自籌經費成立雙語學校，全縣已有9所國中小學加入。圖／雲林縣府教育處提供

斗六 英語 雲林

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