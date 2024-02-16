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不愧是文化古都！南市古蹟走春280萬人次營收破667萬
台南市文化局所轄各古蹟景點、文化場館，在春節連假期間湧入大量來自國內、外走春旅遊的遊客；今年台南各具特色的燈節，包含安平燈區、鹽水月津港燈節、龍崎光節-空山祭等，從山區到海濱，熱鬧滾滾。在初一到初五連假期間，共湧入近280萬人次造訪；合計門票、紀念品及相關活動收入達667餘萬元，台南文化精彩豐富且生意興「龍」。
文化局說明，今年各館舍、園區從大年初一起陸續開園、開館，各景點幾乎都湧入萬人以上走訪行春，包含赤崁樓、安平古堡、愛國婦人會館等古蹟景點、水交社、總爺和蕭壠等台南三大文化園區，以及水道博物館、左鎮化石園區等台南市立博物館所轄館舍、隆田文資教育園區，相互集結聯合行銷，如三大文化園區即推出「壠總水」過年迎春系列活動，吸引超過8萬人入園參觀、相關收入就達到23萬5千餘元。
去年底新開幕的台南市立博物館，聯合所轄山上花園水道博物館、左鎮化石園區與噍吧哖事件紀念園區，串聯臺南淺山地區旅遊熱線，將市區人潮帶往山線地區，凸顯台南山海連線的文化內涵與實力，連假期間也吸引超過3萬人入館參觀，同時也帶動周邊城鎮廟宇、老街的走春觀光潮，諭示著龍年好運強強滾。
文化局長謝仕淵表示，2024年對台南來說是非常重要的一年，隨著台南400系列文化行動與活動的展開，將有更多精心規畫且面向全世界的文化活動陸續起跑，農曆春節的人潮盛況，也呈現出今年度將會是非常有收穫的一年，未來文化局也將持續努力，並調整完善轄下的各館舍的服務設施，今年將持續努力，期望將台南豐富多樣的文化內涵，帶給每位來到台南的旅客更加優質的文化體驗。
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