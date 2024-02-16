國中小開學日 南市校園防疫不鬆懈「登革熱」提早啟動

2月16日全國中小學開學首日，台南市政府祕書長方進呈一早代表市長黃偉哲，偕教育局長鄭新輝前往鹽水國小迎接學生返校上課，巡檢各項防疫措施落實情形，方進呈表示，除加強上呼吸道傳染疾病及腸病毒等流行病的防治外，嚴防登革熱疫情，今年防範於未然，及早啟動防疫措施。

教育局表示，目前處於上呼吸道傳染疾病及腸病毒等流行季節，新學期開學緊接在年假後，假期各地旅客南來北往，增加流行疾病傳播機會，提醒學校務必落實防疫措施，加強宣導親師生勤洗手、戴口罩等自我健康管理措施。

方進呈也利用視察鹽水國小機會，到班級上與學童互動，以問答的方式宣導防疫措施，包含登革熱孳清技巧與知能、個人防蚊防護措施，落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩、維持良好衛生習慣等防疫措施，也提醒學生留意自身健康狀況，如有上呼吸道感染或身體不適症狀時應立即就醫，生病不上學，遵守校園防疫規定，一起守護自己及他人的健康安全。

鄭新輝表示，在校園防疫相關準備及作為上，為維護校園師生健康安全，已督責各校開學前後落實校園環境管理、防疫物資整備、師生健康監測、加強衛教宣導、疫情通報及鼓勵疫苗接種等各項防疫措施；在登革熱防疫部份，延續去年防堵登革熱疫情的經驗，防疫無假期，寒假期間學校持續落實校園環境巡檢及清除孳生源，教育局也同步進行登革熱防治稽查與輔導，確保學校各項防疫工作確實到位，開學後也會持續督導及查核學校落實防疫情形。