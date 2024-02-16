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國中小開學日 南市校園防疫不鬆懈「登革熱」提早啟動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供
台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供

2月16日全國中小學開學首日，台南市政府祕書長方進呈一早代表市長黃偉哲，偕教育局長鄭新輝前往鹽水國小迎接學生返校上課，巡檢各項防疫措施落實情形，方進呈表示，除加強上呼吸道傳染疾病及腸病毒等流行病的防治外，嚴防登革熱疫情，今年防範於未然，及早啟動防疫措施。

教育局表示，目前處於上呼吸道傳染疾病及腸病毒等流行季節，新學期開學緊接在年假後，假期各地旅客南來北往，增加流行疾病傳播機會，提醒學校務必落實防疫措施，加強宣導親師生勤洗手、戴口罩等自我健康管理措施。

方進呈也利用視察鹽水國小機會，到班級上與學童互動，以問答的方式宣導防疫措施，包含登革熱孳清技巧與知能、個人防蚊防護措施，落實勤洗手、接種疫苗、鼓勵戴口罩、維持良好衛生習慣等防疫措施，也提醒學生留意自身健康狀況，如有上呼吸道感染或身體不適症狀時應立即就醫，生病不上學，遵守校園防疫規定，一起守護自己及他人的健康安全。

鄭新輝表示，在校園防疫相關準備及作為上，為維護校園師生健康安全，已督責各校開學前後落實校園環境管理、防疫物資整備、師生健康監測、加強衛教宣導、疫情通報及鼓勵疫苗接種等各項防疫措施；在登革熱防疫部份，延續去年防堵登革熱疫情的經驗，防疫無假期，寒假期間學校持續落實校園環境巡檢及清除孳生源，教育局也同步進行登革熱防治稽查與輔導，確保學校各項防疫工作確實到位，開學後也會持續督導及查核學校落實防疫情形。

教育局表示，為加強防疫宣導，教育局網站已建置登革熱防治專區，提供相關防疫宣導圖卡、孳清防疫影片，以供學校師生及民眾參考增能運用，並在開學第一周-友善校園周，由學校規畫全校師生登革熱、腸病毒及COVID-19防治衛教宣導，以強化師生防疫知能並養成良好衛生習慣，也籲請民眾到校運動時，勿隨意丟棄垃圾及飲料瓶罐，也不要將個人物品隨意堆置在學校周邊，避免病媒蚊孳生、共同守護住家、校園與社區環境的衛生安全。

台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供
台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供
台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供
台南市政府祕書長方進呈代表市長與教育局長鄭新輝到鹽水國小訪視防疫準備。圖／教育局提供

校園 登革熱 開學日 黃偉哲

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