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開學日「大白熊玩偶」驚喜 嘉義市警局啟動護童專案

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供
嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供

嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣，小朋友看到警察大白熊，驚呼連連，爭相與大白熊握手，直呼「開學好開心喔！」

市警局為維護學童上學、放學安全，今起每日編排「國小學童上放學安全維護」勤務，執行校園守望及維護交通秩序，結合志工及學校老師，共同守護學童上放學安全及周邊交通疏導。國小校門除大白熊和小朋友歡樂互動，警局也與家長協會合作，一同宣導兒童自我保護及反詐騙的概念，讓開學第一天充滿快樂的氣氛。

市警局長沈炳信說，開學日啟動護童勤務，保護國小學童人身安全，加強學校周邊交通疏導，除讓學生及家長感受到警方貼心的為民服務，也讓交通更順暢，讓市民享有更好用路環境。

嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供
嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供
嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供
嘉義市警察局執行「識詐、打詐」宣導的大白熊玩偶，受民眾歡迎，春節結束，國中小學生開學日，警局出動網紅警察「大白熊玩偶」，站在國小校門口，歡迎學童返校，幫小朋友加油打氣。圖／警方提供

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