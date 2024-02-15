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台86線歸仁段路肩下地基掏空 疑排水涵管破裂土壤沖刷流失

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台86線東向歸仁段路肩下方，疑因土壤流失導致地基掏空。公路局雲嘉南區養護工程分局在現場以沙包填覆，維持道路穩定，相關的修復作業已緊急設計中，完成發包後將立即搶修。記者李文德／攝影
台86線東向歸仁段路肩下方，疑因土壤流失導致地基掏空。公路局雲嘉南區養護工程分局在現場以沙包填覆，維持道路穩定，相關的修復作業已緊急設計中，完成發包後將立即搶修。記者李文德／攝影

台86線快速道路東向歸仁段的路肩下，民眾上月發現路肩下地基遭掏空，邊坡凹陷出1個大洞，擔憂影響交通安全。對此公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段表示，現場已迅速以填覆沙包，維持道路結構的穩定，並增設臨時導溝，避免再次滲漏。

此處位於台86線快速道路東向11.8公里處歸仁段，恰好處於武東、大潭交流道，如果從中正南路上交流道往西前往仁德，經過涵洞前便會看到邊坡路基遭到掏空，附近民眾表示，上月其實已緊急通報，不過春節前遲遲未見修復，擔心若是掏空情形擴大，恐影響快速道路的交通安全。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段表示，接獲通報後便趕往現場以沙包填覆，維持道路穩定，並且再新增設臨時導溝，避免再次滲漏，擴大災情，且相關的修復作業已緊急設計中，完成發包後就會立刻搶修，確保用路人安全。

新化工務段表示，由於此掏空處初判可能因路肩下方排水涵管破裂，土壤遭水沖刷流失導致地基遭到掏空，在邊坡處出現一個大洞。目前連同路肩都已圍籬防護，禁止車輛靠近。

掏空

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