北港主燈神龍見首不見尾！遊客探尋原來龍尾在這 距離1公里外

台灣燈會原鄉的雲林縣北港燈會主燈位在北港圓環顏思齊紀念碑的「龍耀雲騰」，由北港旅美知名大師蔡爾平操刀設計，工法獨特，啟燈以來吸引不少遊客打卡，但有眼尖的遊客發現巨大鋼鐵龍「神龍見首不見尾」，現場沒看到龍尾，引起遊客好奇，經一番探尋原來龍尾位在距離主燈約1公里外的水道頭燈區，期待藉由不見龍尾的設計，引領遊客遊賞4個燈區，精心設計十分巧妙。

北港燈會於本月6日啟燈，位於北港圓環顏思齊紀念碑的主燈「龍耀雲騰」，是由旅美國際工藝名師蔡爾平返鄉親自製作，高達6公尺的巨龍新型設計，鋼構線條襯托出鋼鐵龍獨特的雄偉，盤據在紀念碑上，格外顯目，遠望頗有「哥吉拉」的神奇壯闊，啟燈以來吸引不少遊客前往打卡拍照，被譽為今年台灣最獨特的「龍燈」。

幾天來有眼尖的遊客發現主燈「神龍見首不見尾」，會場只見龍頭四下找不到龍尾，主辦單位也未詳加說明，引起遊客好奇，經一番探尋，龍尾出現在距離主燈區1公里外的水道頭燈區，經本報記者查詢，雲林縣府今天提供鋼鐵巨龍的設計原圖，讓北港主燈巨龍原貌曝光，整條祥龍共分3地盤據，如此神奇的設計，別具巧妙。

縣府文化觀光處科長李嘉和指出，龍首主燈所在地的顏思齊紀念碑，是先民開台的起源地，像是地方發展的龍頭，龍尾所在地的水道頭園區，則是北港水源地，也是延續生命的發源地，期待藉由龍頭和龍尾分據兩地相互呼應貫穿整個北港古鎮，象徵祥龍帶來祥和、繁榮，這是當初與大師蔡爾平精心研討所設計的發想。

今年北港燈會分4個主題燈區，龍頭位在主燈區，龍尾設在第4燈區，也是期待藉由神龍見首不見尾的精妙安排，帶領遊客從主燈區往市區的大復戲院、登記所及義民廟巷弄等燈區一路漫遊，邊賞燈邊尋找龍尾，探尋朝天宮四週的街巷之美，這也是主燈只見龍頭不見尾的精心設計所在。