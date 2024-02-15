金石堂台南新營店熄燈 原址最快5月進駐「連鎖複合式商場」

連鎖書店金石堂台南新營門市昨天熄燈，地方一片惋惜聲，業者今天忙整理貨品僅留小門方便作業，據知，原址已確定有新商家進駐；總部在台南在全台有29家的連鎖複合式商場光南大批發將落腳，也將是南市溪北首家門市，最快今年5月開張。

金石堂台南新營門市落腳在三民路，緊鄰新營火車站不到1公里，附近住宅區、商業區人口稠密，但不敵實體書店現實經營艱困，且每月租金逾10萬元，壓力不小，去年6月傳出退場傳聞後，業者苦撐至昨晚熄燈，不少人雖惋惜，但也都肯定業者在地方長期推動書香的貢獻。

金石堂退場，原址店面其實已有新商家覓點進駐，日前就有傳聞在全台有29家的連鎖複合式商場光南大批發將落腳，業者昨天證實進軍南市溪北地區，已租下原金石堂新營門市拓展大新營地區市場，估計進駐時間最快在4月後。

其實光南大批發前身就是早期在台南地區相當著名的「光南唱片」，成立於民國73年，座落於當時台南市聚集最多書籍、文具銷售的博愛路商圈(現為北門路)，以銷售音樂性產品為主。在專營唱片通路期間，光南全台就超過20家門市。

隨著台灣音樂市場規模萎縮，業者選擇轉型成複合式賣場，迄今全台北、中、南有29家門市，主要五大行業包括影音光碟、鐘錶數位、電腦周邊、文具廣場、生活百貨等，預料未來開幕後，以青少年為主力客群。