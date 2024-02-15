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台南市議會團拜 議長邱莉莉和副議長林志展這原因缺席

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會上午新春團拜，新任祕書長顏昇祺擔任司儀。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，新任祕書長顏昇祺擔任司儀。記者吳淑玲／攝影

大年初六開工，台南市議會照往例舉行新春團拜活動，議長邱莉莉和副議長林志展罕見都缺席，由民進黨團前總召郭鴻儀擔任主祭，台南市議會新任祕書長顏昇祺表示，議長邱莉莉重感冒，副議長林志展也因臨時身體微恙，才缺席新春團拜。林志展服務處說副議長原本要出席，因生病擔心傳染給他人，對於缺席新春團拜感到歉意。

市議會新春團有議員陳秋宏、郭鴻儀、許至椿、李啟維、蔡筱薇、謝舒凡、朱正軒、蔡麗青、鄭佳欣、林依婷、黄肇輝、沈家鳳、李鎮國、黃麗招及楊中成等人出席，與議會員工們互祝新春愉快。台南市政府由市長黃偉哲及副市長葉澤山率領市府各局處主管參與開工拜拜，由郭鴻儀議員擔任主祭，誠心祝禱政通人和、平安順利，今年議事推動順利，福運龍來。

台南市議會新任祕書長顏昇祺人事案在春節前敲定，顏昇祺從原安南區長，調任台南市議會祕書室主任，後升副祕書長，去年以想暫時休息，自願降調2職等回任秘書室主任，今年元月在原祕書長徐健麟回任台南市政府參議後，今年2月1日接任祕書長。

台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。。記者吳淑玲／攝影
台南市議會上午新春團拜，議長邱莉莉和副議長林志展均因掛病號缺席。。記者吳淑玲／攝影

台南 林志展 邱莉莉

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