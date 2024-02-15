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呂赫若唯一珍貴手稿日記修護 窺見時代心靈

中央社／ 台南15日電

被譽為「台灣第一才子」的呂赫若，1950年參與「鹿窟武裝基地事件」在石碇殞命，他留下唯一珍貴手稿「呂赫若日記」已完成修護，正在台灣文學館展出，讓人窺見一個時代的心靈。

國立台灣文學館發布新聞稿指出，1914年生於台中州豐原郡的呂赫若，是日治台灣知名作家，在音樂、戲劇領域都有成就，二戰後初期投入地下反抗行動，1950年參與「鹿窟武裝基地事件」在石碇山區殞命。

當時家屬唯恐呂赫若留下手稿及創作引來關注，全數埋藏於台中社口老家前荔枝園，澆水加速腐化，其中記載著孩子們生辰月日的「呂赫若日記」成為唯一倖存的珍貴手稿，白色恐怖期間，始終由呂氏長子保存，直至1993年田野調查過程才公諸於世。

台文館表示，「呂赫若日記」是1942年至1944年間連續3年以日文書寫，詳細記錄呂氏文學藝術活動最活躍3年間生活、交遊、創作等，具有極高研究價值。

呂氏次子呂芳雄曾說，每年清明掃墓時，家族透過日記追憶故人，這本日記對家屬而言非常珍貴，卻憂心紙本保存不易，2020年由長子呂芳卿代表捐贈給台文館，接手守護珍貴史料。

從斑駁開裂書盒及滿布膠帶日記封面，可見歲月氣息停駐，書背經前人包覆牛皮紙與影印字樣，在拆解書籍結構後，於牛皮紙內發現原始書背材料-深藍黑色書皮布殘留，且因封底有倒置的「DIARY」燙金字樣和圖騰，由字體方向判斷應是前人重新黏回脫落封面時不小心正反錯置。

研究人員討論後決議讓日記回歸原始樣貌，悉心揭除大面積膠帶，逐一縫回脫落內頁，重建書背與封面，讓家屬心心念念惦記著缺席的父親、唯一留下帶有溫度與厚度的重要手稿得以完整再現，也讓記憶與情感世代延續。

日記修護期間也透過紀錄片，仔細記錄諸多修護細節，並訪談相關研究者，以第一手珍貴史料讓人窺見一個時代的心靈，即使身處困頓歷史格局中，仍以豐沛創作能量、對理想持續不懈的追求及對自由的嚮往，讓後世看見日治台灣農村題材、心靈脈動下的熾熱關懷。

完成修護的「呂赫若日記」，如今在台文館「館慶二十．文物賦活」特展亮相展出，為現時現地敘述過往記憶，也為未來累積故事能量，讓人走進文物的精彩時光旅程。

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