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北港無人機助交管 嘉市夜市春節爆棚

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳黃于凡李宗祐／連線報導
雲林縣春節期間湧入大量遊客，以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握人車潮。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣春節期間湧入大量遊客，以北港朝天宮、武德宮最多，縣警局透過空拍機掌握人車潮。圖／雲林縣警察局提供

雲林縣春節的遊客超過8成到寺廟祈福，經推估北港市區每天湧入逾20萬人次，警方首次透過無人機掌握車流，遠端即時操控北港路口號誌，交管持續到元宵節；另，嘉市的夜市天天人氣爆棚，嘉縣阿里山森林園區人數稍減，但山區整體觀光提升。

雲林縣府昨公布今年春節逾300萬人造訪雲林，北港朝天宮、武德宮香客人數都破百萬，西螺福興宮逾80萬人，北港燈會開展9天已破120萬人次，縣府估計，上半年就可望再次突破千萬人觀光紀錄。

麥寮鄉公所在鎮東宮前、台糖舊宿舍等處打造炮仗花廊，讓遊客約增加2至3成，代理鄉長邱良閱說，下階段規畫在兒童公園內建3座炮仗花屋、麥寮公園環園步道旁設1處花廊，預料經3年成長，能陪鄉民和遊客熱鬧過節。

嘉市春節人潮則比以往增加，集中在蘭潭風景區、檜意森活村等，尤其夜市除了傳統知名的文化路商圈，還有今年新增的湖美夜市，單這2處幾乎是天天爆棚，嘉義文化創意產業園區的開嘉市集也聚集許多人氣。

阿里山風景管理處表示，初一至初五入園共約6萬8000人次，比去年7萬人次減少，不過竹崎鄉觀音瀑布修復開園，初一至五吸引8490人次到訪，對整體觀光人次有所提升。布袋商圈發展理事長游志豪說，沿海每天湧入上萬名遊客，帶動商家業績成長；有東石烤蚵吃到飽業者說，今年春節來客數不如預期，較旺季減少約4成，應與多數人選擇出國有關。

北港朝天宮 夜市 春節

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