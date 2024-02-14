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黃偉哲到國華街商圈發50元快閃券 提醒不能當紅包存起來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
迎接農曆新年假期，台南市西門淺草青春新天地攜手思味市集推出「龍年新春市集」，市長黃偉哲今到場發放50元快閃券。圖／南市府提供
迎接農曆新年假期，台南市西門淺草青春新天地攜手思味市集推出「龍年新春市集」，市長黃偉哲今到場發放50元快閃券。圖／南市府提供

迎接農曆新年假期，台南市西門淺草青春新天地攜手思味市集推出「龍年新春市集」，市長黃偉哲今到場發放50元快閃券，讓現場遊客驚喜萬分。黃偉哲表示，希望透過快閃券的活動，讓民眾了解老市集的魅力，吸引更多遊客來西門淺草新天地採買。

黃偉哲說，今天商圈人潮眾多，大家都很期待拿券，但也提醒，快閃券只能在西門淺草新天地使用，不能帶回家當紅包存起來。

「西門淺草青春新天地」位處中西區國華街商圈聚集各式美食小吃、文創小店以及市集，一遇例假日便人潮滿滿，是觀光客及老饕來台南旅遊時的必訪之地。

為迎接農曆新年假期，西門淺草青春新天地攜手思味市集於2月10日至今日在市場二樓廣場推出「2024龍年新春市集」，集合旅時烤餅、優果良品、匠千層、苓菓手作甜食、Mini dessert shop 迷你國甜點店、麋鹿斑斑、范提尼義大利手工皮革、悠活樂˙種子盆栽樂趣多等質感品牌，更邀請蕭瑄、魚皮、Eldon、阿明、阿澤等街頭藝人帶來音樂演出，替商圈注入熱鬧的年節氣息，盼望為來訪民眾帶來一段悠閒的時光。

經發局表示，西門淺草青春新天地歷史悠久，作為台南觀光商圈的一級戰場，豐富的商品及多彩的市集提供在地人更多的新穎選擇，也留住了觀光客的目光與腳步。

市場處指出，西門淺草青春新天地的「2024龍年新春市集」，不單是市集活動，更是台南歷史縮影的體驗，享用現代的美食饗宴，佐以西門淺草市場橫跨時代的豐厚人文歷史氣息，讓民眾在新春假期多了一個一定要來台南的理由，為市場注入滿滿的人潮與活力。

台南 快閃 青春

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