還是留不住！金石堂台南新營店今晚熄燈

實體書店經營日益困難，連鎖書店金石堂台南新營門市，在去年6月傳出將熄燈後，歷經半年多來努力，依舊不敵現實營運壓力，業者以租約到期，今天最後一天營業，各界不捨之際，只能盼期待再相會。

金石堂書局1982年創立，2001年最盛時期達102間門市（台灣100間及加拿大2間），為台灣最大連鎖書店，其進駐新營相當早，1996年原落腳中山路新營警分局對面，達140多坪，常吸引許多白領族、學子常光顧。

不過因網路購物崛起，實體書店經營困難，房東又調漲租金，2017年12月曾關店，在地方熱情敲碗，2020年12月18日改在三民路現址重新開幕，但難挽大局，去年6月傳出將熄燈，在市府文化局、新營區公所及熱情人士奔走，業者勉強回應再觀察一陣子。

上月19日，業者在臉書粉絲團已公告因租約到期，將營業至2月14日，讓不少愛書人悵然不已。