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還是留不住！金石堂台南新營店今晚熄燈

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
不敵經營現實，金石堂台南新營店今晚熄燈，吸引不少民眾前往消費。圖／新營文化中心提供
不敵經營現實，金石堂台南新營店今晚熄燈，吸引不少民眾前往消費。圖／新營文化中心提供

實體書店經營日益困難，連鎖書店金石堂台南新營門市，在去年6月傳出將熄燈後，歷經半年多來努力，依舊不敵現實營運壓力，業者以租約到期，今天最後一天營業，各界不捨之際，只能盼期待再相會。

金石堂書局1982年創立，2001年最盛時期達102間門市（台灣100間及加拿大2間），為台灣最大連鎖書店，其進駐新營相當早，1996年原落腳中山路新營警分局對面，達140多坪，常吸引許多白領族、學子常光顧。

不過因網路購物崛起，實體書店經營困難，房東又調漲租金，2017年12月曾關店，在地方熱情敲碗，2020年12月18日改在三民路現址重新開幕，但難挽大局，去年6月傳出將熄燈，在市府文化局、新營區公所及熱情人士奔走，業者勉強回應再觀察一陣子。

上月19日，業者在臉書粉絲團已公告因租約到期，將營業至2月14日，讓不少愛書人悵然不已。

台南市政府文化局舉辦「新聲代-巡演ing」第二場音樂活動，今天邀請在地音樂團隊小羅老師及南光中學吉他社，為即將結束營業新營金石堂書店，舉辦別開生面的音樂表演，為書店和民眾送上一份溫馨的禮物，現場離情依依，文化局長謝仕淵、新營區長翁振祥出席感謝業者多年來推廣書香。謝表示，期待有一天，金石堂書店能夠再次開張，繼續為新營帶來書香和文化。

台南市政府文化局在金石堂新營門市舉辦「新聲代-巡演ing」場音樂活動，在地樂團小羅老師分享音樂。圖／新營文化中心提供
台南市政府文化局在金石堂新營門市舉辦「新聲代-巡演ing」場音樂活動，在地樂團小羅老師分享音樂。圖／新營文化中心提供
台南市政府文化局在金石堂新營門市舉辦「新聲代-巡演ing」場音樂活動，文化局長謝仕淵（站立者）感謝業者長期推廣書香付出。圖／新營文化中心提供
台南市政府文化局在金石堂新營門市舉辦「新聲代-巡演ing」場音樂活動，文化局長謝仕淵（站立者）感謝業者長期推廣書香付出。圖／新營文化中心提供
不敵經營現實，金石堂台南新營店今晚熄燈，吸引不少民眾前往消費、加油。圖／新營文化中心提供
不敵經營現實，金石堂台南新營店今晚熄燈，吸引不少民眾前往消費、加油。圖／新營文化中心提供

文化局 金石堂 音樂

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