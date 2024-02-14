白沙屯媽進香16日起受理報名 「香燈腳」背心款式亮相

白沙屯媽祖今年往北港進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，拱天宮將從2月16日起接受報名，去年報名香客人數爆量至11萬3621人，由於隨香客人數年年增加，廟方特別訂製13萬多套進香背心以應付香客需求；春節假期間，到拱天宮參拜白沙屯媽的香客絡繹不絕，熱鬧非凡。

白沙屯媽隨香信徒人數年年創紀錄，2020年香客報名5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人；去年9天8夜行程報名人數更增至11萬3621人，再創新高。

拱天宮今年報名日期從2月16日到3月14日，由於報名人數沒有上限，香客人數有可能再創新高。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，去年報名數超過11萬人，以致較晚報名的信徒沒有進香背心可供應，今年廟方將背心增加至13萬5800套、帽子更準備了14萬5000頂，如因報名數超出無法供應進香服，廟方將減收報名費。

拱天宮今年準備的進香背心以淺藍色為主色，將在報名時連同進香帽、毛巾一併發送。雖然16日起才受理報名，但拱天宮香客大樓外已有不少信徒擺放椅凳排號次，希望拔得頭籌。