白沙屯媽進香16日起受理報名 「香燈腳」背心款式亮相
白沙屯媽祖今年往北港進香已擇定3月18日登轎出發，展開9天行程，拱天宮將從2月16日起接受報名，去年報名香客人數爆量至11萬3621人，由於隨香客人數年年增加，廟方特別訂製13萬多套進香背心以應付香客需求；春節假期間，到拱天宮參拜白沙屯媽的香客絡繹不絕，熱鬧非凡。
白沙屯媽隨香信徒人數年年創紀錄，2020年香客報名5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人；去年9天8夜行程報名人數更增至11萬3621人，再創新高。
拱天宮今年報名日期從2月16日到3月14日，由於報名人數沒有上限，香客人數有可能再創新高。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，去年報名數超過11萬人，以致較晚報名的信徒沒有進香背心可供應，今年廟方將背心增加至13萬5800套、帽子更準備了14萬5000頂，如因報名數超出無法供應進香服，廟方將減收報名費。
拱天宮今年準備的進香背心以淺藍色為主色，將在報名時連同進香帽、毛巾一併發送。雖然16日起才受理報名，但拱天宮香客大樓外已有不少信徒擺放椅凳排號次，希望拔得頭籌。
陳春發說，往年許多香客或團體希望能預約到北港朝天宮香客大樓的住宿名額，所以急著搶先報名，但今年朝天宮香客大樓已被其他宮廟預訂滿額，所以隨香客不必急著2月16日就趕著來報名，可挑選適當時間前來，避免大批長龍；此外，白沙屯媽進香並沒有網路報名方式，提醒香客注意，避免受騙上當。
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