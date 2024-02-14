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雲林春節遊客突破300萬人次 武德宮虎爺公仔被搶購一空

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林北港武德宮推出的虎爺扭蛋深受遊客喜愛，春節期間已被扭走1.5萬顆。記者陳雅玲／攝影
雲林北港武德宮推出的虎爺扭蛋深受遊客喜愛，春節期間已被扭走1.5萬顆。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今公布新春連假遊客人次，今年春節逾300萬遊客造訪雲林，超過8成遊客到寺廟祈福，其中北港朝天宮、北港武德宮香客人數破百萬，西螺福興宮逾80萬人，武德宮推出的虎爺公仔、福興宮的媽祖扭蛋都被搶購一空，縣府推估地方產業受惠香客人潮，業績提升2至3成。

北港朝天宮春節期間人工統計香客突破百萬人次，縣警局依據車流估算，春節每天逾20萬人湧入北港鎮市區，北港武德宮透過AI人工智慧統計遊客人數，除夕至昨天初四已有102萬多的香客造訪，武德宮主委林安樂表示，每年香客人數都創歷年新高，廟方推出的限量公仔及扭蛋更是連補貨都來不及。

武德宮特助蔡淑如表示，除夕推出的香灰虎爺公仔，在初三就已完售，賣出8888組，是去年全年的銷量，大人、小孩都喜愛的虎爺扭蛋，截至昨天也被香客扭走1.5萬顆，每天廟內、廟外都擠滿人，要在販賣部跟辦公室間移動都很困難。

西螺福興宮香客人次也在今天突破80萬人次，執行長林汝靜表示，今年廟方首度推出媽祖系列限量扭蛋，二月初開放民眾扭蛋，1.8萬顆在昨中午已全數完售。

雲林縣長張麗善表示，今年春節受惠於香客成功轉型遊客影響，各地店家直接感受到人潮帶動錢潮的盛況，業績明顯成長2至3成，緊接著將迎來白沙屯媽祖徒步到北港進香，將帶動另一波可觀的香客人潮，預估雲林縣今年上半年即可望再次突破千萬觀光紀錄。

縣府文觀處長陳璧君表示，雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，今年初觀光成效顯著，2月初剛啟燈的「2024北港燈會」開展9日已突破120萬參觀人次，春節後即將迎來白沙屯媽祖進香、朝天宮「北港犽媽祖」、鎮瀾宮大甲媽祖遶境活動等，觀光浪潮將再度驚人。

陳璧君表示，西螺福興宮、斗六膨鼠森林公園及口湖遊客中心皆屬縣內熱門觀光景點，每年遊客人次相當可觀，極具發展潛力，近期將向交通部爭取各景點列入全台觀光遊憩據點，提升雲林整體觀光量能。

雲林縣北港朝天宮春節期間逾百萬香客造訪。圖／雲林縣警局提供
雲林縣北港朝天宮春節期間逾百萬香客造訪。圖／雲林縣警局提供
雲林西螺福興宮今年首度推出媽祖系列限量扭蛋，大年初四中午1.8萬顆扭蛋已完售。記者陳雅玲／攝影
雲林西螺福興宮今年首度推出媽祖系列限量扭蛋，大年初四中午1.8萬顆扭蛋已完售。記者陳雅玲／攝影
雲林北港武德宮春節湧入逾百萬香客，圖為初四晚上縣府文觀處長陳璧君到武德宮發錢母的人潮。圖／雲林縣政府提供
雲林北港武德宮春節湧入逾百萬香客，圖為初四晚上縣府文觀處長陳璧君到武德宮發錢母的人潮。圖／雲林縣政府提供
雲林北港武德宮春節湧入逾百萬香客，圖為初四晚上排隊領錢母的人潮。圖／雲林縣政府提供
雲林北港武德宮春節湧入逾百萬香客，圖為初四晚上排隊領錢母的人潮。圖／雲林縣政府提供
雲林北港武德宮推出的限量虎爺公仔四天就全數完售。圖／翻攝自北港武德宮粉絲專頁
雲林北港武德宮推出的限量虎爺公仔四天就全數完售。圖／翻攝自北港武德宮粉絲專頁

北港朝天宮 白沙屯媽祖 雲林

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