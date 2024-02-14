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台南春節旅遊破紀錄 燈會+老街、美食、景點、廟宇逾千萬人次
今天是春節連假最後一天，也是情人節，台南各景點、美食商圈、老街仍吸引人潮，南市府統計，春節期間安平燈區至昨晚已吸引280.5萬次人潮，而各景點、商圈、寺廟人數總計超過8百萬人次 。觀旅局表示，燈會帶起的效應讓今年觀光人數大增，而隨著高鐵燈區即將開展，人潮會會更多。
台南今年的春節連假特別熱鬧，除了既有的燈會、燈節活動，因台灣燈會的舉辦，更是吸引人潮，台灣燈會分安平、高鐵燈區，安平燈區已開展，連假期間更增添吸引力，許多外縣市民眾利用到台南賞燈，也順道至古蹟、景點及商圈品嘗美食，特別是今年有規畫埕南燈區，將廟宇、古蹟景點串聯起來，更構成詩情畫意的散步路徑。
連日來安平老街、新化老街、鹽水老街及國華海安商圈等街區以及虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、葫蘆埤、德元埤等郊外景區都湧入大量遊客，另，台灣首廟天壇、祀典武廟、祀典大天后宮、祀典興濟宮、土城聖母廟、鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府等廟宇也都吸引進香人潮，觀旅局統計到今天上午，景點、寺廟、老街、商圈已吸引超過800萬人次的人潮，而安平燈區到昨晚共吸引280.5萬人潮。更多資訊請上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)和台南行春網(https://tainan-newyear.tw/)。
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