南科帶動 台南善化興華市地重劃 再添3.71公頃住宅用地

南科園區持續發展，從業人口已突破9萬人，加上親屬同住等情形，帶動周邊善化、新市等行政區人口成長及住宅需求，位處善化精華區外圍的興華市地重劃去年底經內政部審議通過，將在3月起辦理重劃計畫書核定與公告，並召開說明會，向重劃區內土地所有權人說明相關內容，後續辦理市地重劃查估補償相關作業，預計11月開工。

台南善化興華市地重劃位址在大成陸橋南側、善化高中旁，鄰近善化火車站、善化夜市等，交通及生活機能便利，在原有市街的外圍區域，在南科帶動周邊開發逐漸外擴發展的同時，蛋黃區又有土地釋出，引發民眾關注，鄰近區域也有建商持續推案。

南市府地政局長陳淑美說，過去都市計畫劃設的公共設施用地範圍，因未辦理徵收影響民眾土地利用權益，現在藉由市地重劃方式整體開發，在重劃範圍內，原於1982年間都市計畫規劃的運動場用地，因無迫切需要，將解編還地於民，鄰近的3個公（兒）用地則一併以跨區市地重劃方式辦理。