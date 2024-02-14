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南科帶動 台南善化興華市地重劃 再添3.71公頃住宅用地

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南善化興華市地重劃鄰近善化火車站、善化高中、善化夜市等地，是精華區的外圍區域，可帶動周邊發展。圖／台南市政府地政局提供
台南善化興華市地重劃鄰近善化火車站、善化高中、善化夜市等地，是精華區的外圍區域，可帶動周邊發展。圖／台南市政府地政局提供

南科園區持續發展，從業人口已突破9萬人，加上親屬同住等情形，帶動周邊善化、新市等行政區人口成長及住宅需求，位處善化精華區外圍的興華市地重劃去年底經內政部審議通過，將在3月起辦理重劃計畫書核定與公告，並召開說明會，向重劃區內土地所有權人說明相關內容，後續辦理市地重劃查估補償相關作業，預計11月開工。

台南善化興華市地重劃位址在大成陸橋南側、善化高中旁，鄰近善化火車站、善化夜市等，交通及生活機能便利，在原有市街的外圍區域，在南科帶動周邊開發逐漸外擴發展的同時，蛋黃區又有土地釋出，引發民眾關注，鄰近區域也有建商持續推案。

南市府地政局長陳淑美說，過去都市計畫劃設的公共設施用地範圍，因未辦理徵收影響民眾土地利用權益，現在藉由市地重劃方式整體開發，在重劃範圍內，原於1982年間都市計畫規劃的運動場用地，因無迫切需要，將解編還地於民，鄰近的3個公（兒）用地則一併以跨區市地重劃方式辦理。

地政局指出，善化興華市地重劃區原有運動場用地則規劃成公園兼滯洪池，可收納3288立方公尺的水量，對颱風、雨季減洪有實質幫助，總開發面積約5.73公頃，完成後包括住宅區3.71公頃、公設用地2.02公頃，重劃後土地形狀方正、公共設施完善，可針對南科衍生的居住需求，提供優質宜居的生活環境。

台南善化興華市地重劃去年底內政部審議通過，今年3月起將陸續啟動後續作業，預計11月動工。圖／台南市政府地政局提供
台南善化興華市地重劃去年底內政部審議通過，今年3月起將陸續啟動後續作業，預計11月動工。圖／台南市政府地政局提供

南科 都市計畫 重劃區

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