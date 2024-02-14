春節人氣夯 月津港燈節、新營波光節遊客破36萬次

春節人氣夯，台南鹽水月津港燈節、新營波光節春節連假累積遊客突破36萬次，兩大燈會展期至3月3日，主辦單位邀請遊客把握機會來體驗難得聲光藝術饗宴。

台南市政府文化局表示，被譽為台灣最美水岸燈節的「月津港燈節」以及首屆辦理的「新營波光節」，農曆春節期間吸引各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點；配合「台南400」，燈節活動在大台南遍地開花，溪北這兩大燈節也首次串連、相互拉抬，熱度超乎預期。

其中，「新營波光節」，是新營地區首次辦理的大型光節活動，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。為期7天春節連續假期，累計超過9萬人次來訪走春，大年初二、初三的馬戲戶外演出更是擠爆天鵝湖公園。

「月津港燈節」，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，總計66件作品，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能。春節7天連假估計吸引超過27萬遊客湧進鹽水小鎮，橋南老街以及周邊巷弄處處可見生意興隆的攤商，以及大排長龍等著要與作品合影遊客。