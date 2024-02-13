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友人預測總統大選！城隍廟董座開錦囊一看結果稱奇 神人背景曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義城隍廟董事長賴永川展示友人預測這次總統大選結果，票數竟與開票結果相當接近，令人稱奇。圖／翻攝畫面
嘉義城隍廟董事長賴永川展示友人預測這次總統大選結果，票數竟與開票結果相當接近，令人稱奇。圖／翻攝畫面

副總統、民進黨總統當選人賴清德今天下午到嘉義城隍廟參拜並發送紅包福袋，受到嘉義鄉情熱情歡迎。城隍廟董事長賴永川的友人在大選前給他一個「錦囊」，交代在選舉開票後才能打開觀看，賴永川直到開票完才打開，裡面預測這次總統大選結果，票數竟與開票結果相當接近，令人稱奇。

今天下午賴清德來嘉義市城隍廟參拜並發送紅包福袋，董事長賴永川全程陪同；事後賴永川和友人閒聊時提及，住新北市的陳姓友人在大選前曾預測總統得票結果的「錦囊」，交代要在選擇開票後才能打開觀看，賴永川信守交代之言，直到開完票才打開，票數跟開票結果相當接近。

賴永川展示這張紙張預測內容「時間在112年5月19日，上天金甲神降示，台灣113年1月13日選舉結果：①賴清德660萬、②侯友宜340萬票、③柯文哲290萬票。」

這次大選，賴清德獲558萬6019票、侯友宜467萬1021票、柯文哲369萬466票。

雖然票數有些差距，不過，能預測出如此接近的結果已令人感到不可思議，眾人也好奇這名神人的背景；賴永川表示，這名友人平常對命理有研究、興趣，當時聊天閒談，知道他關切同為賴姓宗親的賴清德選情才會有這樣的預測，但是特別交代要在開票後才能打開觀看。

城隍廟 大選 賴清德

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