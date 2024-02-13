台灣燈會安平燈區236萬人次造訪 情人節邀戀人浪漫放閃
「2024台灣燈會在台南」安平燈區3日熱鬧開展，短短10天即吸引236萬人次參觀，昨（大年初三）達47萬8千餘人，創下開展以來的單日參觀新高紀錄。台南市府指出，明（初五）春節連假最後一天適逢西洋情人節，現場安排許多精彩節目及演出，邀請全國民眾到安平燈區尋找浪漫與幸福。
市府表示，安平燈區「空中展演三部曲」備受好評，演出總能引起驚嘆連連，但多數不知道的是，空中展演的璀璨光芒、複雜的無人機隊形變換，全部由台南創業的無人機團隊完成。
本屆台灣燈會採用台灣本土開發的無人機技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，均在台南沙崙科學城完成。透過台灣燈會，民眾可見證台灣在無人機產業的發展已經達到國際級的水準。
同時，今晚（初四）仍有演出，歡迎民眾把握春節連假最後一場空中展演外，接下來到3月10日閉幕前，每週末晚間7時45分也將都有空中展演。
明天是春節連假最後一天，適逢西洋情人節，活動現場也特別規畫情人節活動，包括安平燈區有許多浪漫、寓意深遠的燈座，例如：河光往事往事區有「無限光景」、「我在這裡為你祈禱；臺南400區有「無限圓」、「永恆的寓意」、「源遠流長」、「時光」等等，件件都象徵愛的圓滿、眷戀、在永恆時光中的無限美好，歡迎夫妻、情侶約會拍照放閃。
此外，明下午4時開始「草地舞台」有LAD多元藝術團隊《龍年球好運!好運轉轉來!》，另在林默娘公園停車場的「主舞台」下午5時有「藝姿舞集」演出《台南迎鬧熱》，晚間7時有「清華閣周祐名掌中劇團」、晚間8時有「十鼓擊樂團」演出《鼓動風華》。
且邀請情侶前來2024台灣燈會安平燈區拍照打卡，即可至i2服務台領取活動專屬祈願卡，並懸掛在安平重要地標「大魚的祝福」祈願燈林，讓大魚的祝福共同見證彼此堅貞的愛情。
市府指出，2月14日當天前500名懸掛祈願卡的民眾，加碼贈送台灣燈會小提燈「小龍包」，民眾憑兌換券（送完為止），可至高鐵燈區兌換小龍包提燈乙隻，兌換日期自2月24日起至3月10日止。
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