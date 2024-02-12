從香蕉山到梅嶺 產業興衰造就不同風貌
台南市楠西區梅嶺地區農民爭取部分林班地解編為農牧用地多年，可望在今年成為國內第一個成立的果樹專區，目前以梅子為主軸的觀光、加工、休閒農業等產業將更為興盛。
梅嶺梅樹種植面積目前約500公傾，每年12月至隔年1月為梅花盛開期，常吸引大批遊客湧入賞梅，而梅嶺風景區的登山步道也享有盛名，非梅花季平日時段，每逢假日也有不少人前往休閒健行，當地農民在自家梅園兼營餐飲業，登山客健行後吃完午餐再下山，成為遊梅嶺的標準行程。
梅嶺地區最有名氣的美食當屬梅子雞湯，在山區涼爽氣溫下喝口略帶梅子酸味的熱湯，對許多遊客來說是一大享受。梅農陳居峰告訴中央社記者，梅嶺上各家餐廳多以梅子雞湯為招牌菜，但口味不盡相同，業者們也會以當地農特產品開發新菜色，包括野菜、薑黃等食材，都很受遊客喜愛。
另外，近年梅嶺地區螢火蟲生態維護良好，每年4、5月間為最佳賞螢時機，生態觀光也為梅嶺產業發展再注入一劑強心針。
其實梅嶺早年並不以梅子聞名，當地農民在日治時期主要種植香蕉、梅樹、咖啡樹等作物，其中香蕉是外銷日本最受歡迎水果，種植面積也最大，也是梅嶺地區舊名「香蕉山」由來，梅樹則是在香蕉產業沒落後竄起，直到前副總統謝東閔於民國70年代造訪當地，看到滿山梅花美景，才將地名改為梅嶺。
從香蕉山到梅嶺，產業發展從早年單純的農業生產、農產品加工，再慢慢演變到現今的休閒農業與生態觀光，與鄰近的龜丹溫泉、曾文水庫等景點連成一線，成為台南山區旅遊招牌景點之一。
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