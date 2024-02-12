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海洋廢棄物點綴 雲林口湖成開放藝術空間

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣藝術家陳玄茂去年與多名年輕藝術家運用蚵貝等海洋廢棄物，在雲林口湖鄉創作，3幅壁畫除美化環境，也連結在地記憶、產業文化及常民生活，希望使居民產生認同感。

3幅畫作隱藏在金湖村巷弄間，主題分別為自由之海、富魚的餐桌和海的孩子。

陳玄茂表示，全台社區營造大同小異，常見馬賽克拼貼和3D彩繪，經與團隊討論，運用海洋廢棄物呈現海邊特色，打造口湖成為蚵貝藝術鄉，從金湖開始向外擴展到其他村落，寧靜漁村成為開放性藝術館。

他說，傳統壁畫大都以平面彩繪為主，這次壁畫採半浮雕，蚵貝、泥塑結合發展出獨特「蚵貝黏貼藝術」，雖然蚵貝呈現不規則狀，施作時較困難，但粒粒是生命展現，讓作品更有生氣。

團隊從2023年元月開始籌畫，與地方村民構圖，決議繪畫主題包括在地人文景觀，同時傳遞食農、食魚教育融入生活，帶入永續概念，喚起大家一起守護環境，與海洋共存。

為凝聚社區向心力，居民也一起彩繪，去年底完工。壁畫融入當地特產烏魚子、漁夫生活，述說當地故事。

雲林縣政府城鄉發展處長林長造說，蚵貝化身為藝術，金湖成功注入新藝術元素，讓漁村閃閃動人，名副其實「金色之湖」，成為雲林沿海新地標。

壁畫 彩繪 雲林

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