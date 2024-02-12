快訊

首波北返車潮！國五、蘇花路廊車速低於40公里 恐塞到深夜

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

雲林青農蔡英地導入科技養鵝 闖出一片天

中央社／ 雲林縣12日電

懷抱對鄉土的眷念，蔡英地2018年放棄科技業高薪，回雲林縣養鵝，面對父母反對和禽流感挑戰仍不斷精進，用智慧農業技術和綠能做出品牌，闖出一片天。

蔡英地畢業於國立政治大學研究所，曾任會計師、科技業高階幹部，但2015年禽流感重創父親的養鵝事業，疫情下如果要繼續養鵝，須引進新思維。

蔡英地懷抱對鄉土的眷念，2018年回鄉發展「非開放式禽舍養殖技術」，克服禽流感威脅，自創品牌經營鵝肉冷凍料理，開啟多元通路，且透過屋頂太陽能穩定現金流，提出零出資整場改建方案。

他發展出一套鄉村可運作的鵝產業模式，透過手機APP、數位網絡控制禽舍或溫室溫、溼度，降低病媒入侵又省時、省力及省人工，產業模式可複製、擴散，提供更多青農、老農工作機會，去年獲數位發展部創業歸故里創新創業競賽冠軍。

蔡英地雖慶幸有父親的養殖經驗，卻也時常與父親在技術、管理等方面意見衝突，彼此不停碰撞；長輩質疑科技可行性，在歷經2次禽流感考驗後，蔡英地以實際操作說服父親的經驗法則。

蔡英地表示，推動非開放式禽舍養殖技術合作方案，希望推動老農閒置的畜牧場出租改建，既可活化場地，也可讓老農獲穩定退休收益，讓青農取得養殖技術與場地，透過肉鵝養殖穩定收益，支持青農在農村發展及生活。

品牌 禽流感 青農

延伸閱讀

限時4天！雲林幣線上紅包豪灑80萬枚 每天2萬份發完為止

雲林禽流感土雞、種鵝場確診 撲殺雞9813隻鵝2827隻

去醫從農！金門青農陳裕融獲永續善農獎 陳福海頒賀匾

三芝青農推動創生有成 新北農民節獲表揚

相關新聞

大年初三 嘉義東石壽島驚傳遊客遇漲潮3人受困沙洲

嘉義縣東石鄉知名景點壽島今天中午11點44分驚傳有2大1小遊客因漲潮受困沙洲，海巡署岸巡人員及嘉縣消防人員出動大批軍警消...

春節震撼登場！ 台南德陽艦園區陳設鋼鐵機器人特展

2024年為迎接台南400，「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展即日起至3月10日，在安平定情碼頭德陽艦園區延長展示到晚間1...

大年初三雲林孕婦家中如廁一陣痛 新生兒突生出來了⋯

「小孩…生出來了！」今天龍年大年初三雲林縣消防局公園分隊7點52分救護出勤，斗六一名32歲陳姓孕婦獨自在住家如廁時，突然...

阿里山十字村春節飄菇香 林下經濟段木香菇慶豐收

大年初三來到阿里山旅遊，別錯過品嘗位於台18線76K十字社區的段木香菇，由林業及自然保育署嘉義分署輔導社區社員們在林下栽...

大年初二「請女婿」 關廟山西宮席開50桌 凌晨就備菜

今天2月11日農曆大年初二，習俗上是出嫁女兒回娘家的日子，也有娘家宴請女兒、女婿的傳統，台南知名「金牌總舖師」盧正治多年...

防護機制上路 台南仁德公園遊具區重啟

台南市仁德運動公園特色遊具區啟用2天，就傳出疑似遭人惡作劇丟尖銳物進入沙坑，區公所5日起緊急暫時關閉場地大檢修，經專家確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。