大年初二「請女婿」 關廟山西宮席開50桌 凌晨就備菜

今天2月11日農曆大年初二，習俗上是出嫁女兒回娘家的日子，也有娘家宴請女兒、女婿的傳統，台南知名「金牌總舖師」盧正治多年來在關廟區山西宮活動中心「辦桌」，吸引民眾預訂，疫情前最高紀錄一天就要準備150桌份菜餚，經歷這兩年的低迷，今天中午席開50桌，加上外帶已恢復全盛時期一半以上水準，團隊凌晨就上工，相當忙碌。

盧正治曾在世界廚藝競賽獲得金牌，他的寶味珍創意料理團隊租用關廟區山西宮活動中心烹煮料理，從除夕就開始忙，他表示，可能是疫情趨緩，光除夕外帶年菜就超過200份，初二請女婿中午、晚上加上外帶也有近百份。

盧正治說，之前初二曾經有一天準備120桌的紀錄，團隊加上臨時人手至少得要30人，近年受到疫情影響，加上年輕一輩對於「吃辦桌」興趣不大，喜歡包廂、在家等較為私密空間，且辦桌水腳老化，年輕人不肯做，訂購桌數一度腰斬，去年疫情稍歇，才慢慢回溫。