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新港奉天宮大學生搶頭香不是跑最快 前2人滑鐵盧 還有恐龍參戰

聯合報／ 記者楊德宜魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專

嘉義縣新港鄉奉天宮昨深夜除夕夜搶頭香活動，東海大學生陳睿禾搶得頭香。不過，從「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專釋出的影片可見，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上；還有一隻紅色恐龍參戰。

昨天深夜11時子時廟門開啟，香客持香奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的陳睿禾。奉天宮董事長何達煌、縣長翁章梁共同頒贈龍年交趾陶，為交趾陶大師林洸沂的龍年作品，價值10萬元。

從現場影片可見，原本跑第一是另一名黑衣男子，疑與跑第二的藍衣男子相撞，雙雙跌倒，而跑第三的陳睿禾反應快速、避開兩人，成功插頭香。後面還出現穿著紅色恐龍裝的男子，也成現場信眾討論話題。

至於前來搶頭香的恐龍身分，嘉義縣議員林岱杰在臉書表示，是他的服務處助理、是龍年出生，這次特別扮恐龍裝來參與搶頭香活動。

嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，有1名生肖屬龍的議員助理穿紅色恐龍裝參加，也成為注目焦點。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專
嘉義縣新港鄉奉天宮搶頭香活動，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上搶得頭香。圖／取自「嘉義縣議員-林岱杰」臉書粉專

恐龍 新港奉天宮 龍年

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