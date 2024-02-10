新港奉天宮大學生搶頭香不是跑最快 前2人滑鐵盧 還有恐龍參戰

嘉義縣新港鄉奉天宮昨深夜除夕夜搶頭香活動，東海大學生陳睿禾搶得頭香。不過，從「新港奉天宮 開臺媽祖會」臉書粉專釋出的影片可見，原本跑第一、二名的男子相撞雙雙跌倒，陳睿禾後來居上；還有一隻紅色恐龍參戰。

昨天深夜11時子時廟門開啟，香客持香奮力往前衝，頭香得主是第三次參加的陳睿禾。奉天宮董事長何達煌、縣長翁章梁共同頒贈龍年交趾陶，為交趾陶大師林洸沂的龍年作品，價值10萬元。

從現場影片可見，原本跑第一是另一名黑衣男子，疑與跑第二的藍衣男子相撞，雙雙跌倒，而跑第三的陳睿禾反應快速、避開兩人，成功插頭香。後面還出現穿著紅色恐龍裝的男子，也成現場信眾討論話題。