MV爆紅引粉絲朝聖 台灣萬里長城新春前100名入園贈好禮

大馬創作歌手黃明志日前推出新歌《龍的傳人》，曝光MV在台南白河知名景點「台灣萬里長城」拍攝，吸引大批粉絲朝聖；適逢農曆過年出遊旺季，業者近期也新增7處主題打卡牆，更提供初一至初五前100名入園遊客，可獲得龍年燈籠鑰匙圈，邀請遊客一起感受年節喜氣。

負責人林務局長表示，MV拍攝地消息曝光後，吸引不少粉絲前來朝聖打卡，更有來自香港、馬來西亞的家庭、情侶來旅遊，「大家都是衝著黃明志」，由於MV內許多壯闊建築場景，讓不少人以為是在中國取景拍攝，沒想到卻是在台灣。

林務局長說，為讓遊客感受MV中歡樂氣氛，台灣萬里長城保留MV大紅布幔布景，並新購2、300件漢服，讓遊客盡情體驗化身主角遊長城，讓人人都是龍的傳人，同時為致敬MV片尾，也請來千手觀音表演夯歌《科目三》，帶領民眾在老街跳舞感受年節喜氣。

台灣萬里長城園區打造萬里長城、龍椅、龍門客棧、開封府、老街等，讓人彷彿一秒出國，濃濃的中國風元素場景，每到連假期間都吸引不少遊客。