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MV爆紅引粉絲朝聖 台灣萬里長城新春前100名入園贈好禮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南白河台灣萬里長城園區打造萬里長城、龍椅、龍門客棧、開封府、老街等，讓人彷彿一秒出國，濃濃的中國風元素場景，每到連假期間都吸引不少遊客。圖／台灣萬里長城提供
台南白河台灣萬里長城園區打造萬里長城、龍椅、龍門客棧、開封府、老街等，讓人彷彿一秒出國，濃濃的中國風元素場景，每到連假期間都吸引不少遊客。圖／台灣萬里長城提供

大馬創作歌手黃明志日前推出新歌《龍的傳人》，曝光MV在台南白河知名景點「台灣萬里長城」拍攝，吸引大批粉絲朝聖；適逢農曆過年出遊旺季，業者近期也新增7處主題打卡牆，更提供初一至初五前100名入園遊客，可獲得龍年燈籠鑰匙圈，邀請遊客一起感受年節喜氣。

負責人林務局長表示，MV拍攝地消息曝光後，吸引不少粉絲前來朝聖打卡，更有來自香港、馬來西亞的家庭、情侶來旅遊，「大家都是衝著黃明志」，由於MV內許多壯闊建築場景，讓不少人以為是在中國取景拍攝，沒想到卻是在台灣。

林務局長說，為讓遊客感受MV中歡樂氣氛，台灣萬里長城保留MV大紅布幔布景，並新購2、300件漢服，讓遊客盡情體驗化身主角遊長城，讓人人都是龍的傳人，同時為致敬MV片尾，也請來千手觀音表演夯歌《科目三》，帶領民眾在老街跳舞感受年節喜氣。

台灣萬里長城園區打造萬里長城、龍椅、龍門客棧、開封府、老街等，讓人彷彿一秒出國，濃濃的中國風元素場景，每到連假期間都吸引不少遊客。

業者表示，園區新增宮廷、喜房、巨扇、米行等7個主題打卡牆，以及3D地面彩繪，還可踏訪江山樓、山海關、美人關、英雄關及兵馬俑相隨，讓遊客在台灣也能暢遊萬里長城，在新春期間帶來全新感受，而大年初一到初五，前100名入園的遊客，還可獲龍年燈籠鑰匙圈。

台南白河台灣萬里長城業者也新購2、300件漢服，讓遊客盡情體驗化身主角遊遍萬里長城。圖／台灣萬里長城提供
台南白河台灣萬里長城業者也新購2、300件漢服，讓遊客盡情體驗化身主角遊遍萬里長城。圖／台灣萬里長城提供
台南白河知名景點「台灣萬里長城」因大馬創作歌手黃明志《龍的傳人》MV拍攝景點，吸引不少粉絲朝聖，業者也在新春期間推出好禮，邀請遊客過年來走春。圖／台灣萬里長城提供
台南白河知名景點「台灣萬里長城」因大馬創作歌手黃明志《龍的傳人》MV拍攝景點，吸引不少粉絲朝聖，業者也在新春期間推出好禮，邀請遊客過年來走春。圖／台灣萬里長城提供

兵馬俑 萬里 長城

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