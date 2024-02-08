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全年只休這一天！台南古蹟除舊布新喜迎賓

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南古蹟景點每逢連假期間，都是熱門的觀光景點，而幾乎全年無休的各古蹟景點唯一會暫停開放的一天，就是除夕休園日，近期古蹟工作人員則忙著幫園區打掃、煥然一新，迎接新年走春遊客。圖／南市文化局提供
台南古蹟景點每逢連假期間，都是熱門的觀光景點，而幾乎全年無休的各古蹟景點唯一會暫停開放的一天，就是除夕休園日，近期古蹟工作人員則忙著幫園區打掃、煥然一新，迎接新年走春遊客。圖／南市文化局提供

台南古蹟景點每逢連假期間，都是熱門的觀光景點，而幾乎全年無休的各古蹟景點唯一會暫停開放的一天，就是除夕休園日，南市文化局表示，近期古蹟的工作人員積極為古蹟清潔打掃、除舊布新，希望在大年初一煥然一新，迎接到台南走春的遊客。

文化局表示，為迎接新年到來，赤崁樓、安平古堡等古蹟自12月以來，動員園區人力進行環境大清掃及園區美化，包括補植花卉、草皮、清洗魚池、樹木修剪等園區清掃工作外，也佈置許多春聯、福球等傳統年節裝飾如，讓大家感受過年氣氛。

文化局也說，古蹟區服務人員可以說是全年無休，僅在除夕這天休園，讓工作人員也能返家團圓，而年假期間，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點也規畫一連串精采活動。

另外，古蹟景點提供受到遊客青睞的台南古蹟限定商品、全新上市的春節福袋組合等，而台南祀典興濟宮在10日至12日農曆大年初一到初三，則特別舉辦每日限量20組擲聖筊得台南古蹟限定-虎爺立體造型運動毛巾組的活動，相信很適合全年齡朋友走訪，有玩有吃絕無冷場，文化局歡迎全國遊客來台南古蹟走春賞景，享受既有文化又充滿趣味的春節假期。

台南祀典興濟宮在農曆大年初一到初三10日至12日，特別舉辦每日限量20組，擲聖筊得台南古蹟限定-虎爺立體造型運動毛巾組的活動。圖／南市文化局提供
台南祀典興濟宮在農曆大年初一到初三10日至12日，特別舉辦每日限量20組，擲聖筊得台南古蹟限定-虎爺立體造型運動毛巾組的活動。圖／南市文化局提供

古蹟 台南 觀光景點

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